Vural talento del Pisa, ha una clausola da 35 milioni di euro. E nel 2012 lo voleva il Barça

Forse non molti lo sanno, ma Isak Vural (19 anni) è stato l'acquisto estivo più oneroso per il Pisa, che ha versato 4,5 milioni di euro nelle casse del Frosinone per assicurarsi il centrocampista nato in Svezia ma di nazionalità (calcistica) turca. Il giovane Vural si sta ancora ambientando nella realtà nerazzurra della Toscana, ha esordito da subentrante nel derby contro la Fiorentina per poi partire da titolare nella successiva, e sfortunata trasferta di Bologna che ha visto la sua squadra capitolare 4-0 dopo aver giocato a lungo in dieci uomini.

Nel contratto di Vural con il Pisa, in scadenza il 30 giugno del 2028, c'è una clausola di risoluzione da 35 milioni di euro circa. Lo riferisce l'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, che racconta anche un retroscena risalente addirittura al 2018, quando il Barcellona si era accorto delle sue prestazioni nell'Hammarby e, ancora appena 12enne, aveva provato a portarlo nella propria cantera.

Di seguito gli acquisti estivi del Pisa, per un totale di 11,4 milioni di euro:

Isak Vural (centrocampista, 2006) dal Frosinone per 4,5 milioni di euro

Henrik Meister (attaccante, 2003) riscattato dal Rennes per 4 milioni di euro

M'Bala Nzola (attaccante, 1996) in prestito dalla Fiorentina per 1 milione di euro

Simone Scuffet (portiere, 1996) dal Cagliari per 900mila euro

Mateus Lusuardi (difensore, 2004) dal Frosinone per 500mila euro

Lorran (attaccante, 2006) in prestito dal Flamengo per 500mila euro

Michel Aebischer (centrocampista, 1997) in prestito dal Bologna

Ebenezer Akinsanmiro (centrocampista, 2004) in prestito dall'Inter

Giovanni Bonfanti (difensore, 2002) in prestito dall'Atalanta

Daniel Denoon (difensore, 2004) in prestito dallo Zurigo

Calvin Stengs (attaccante, 1998) in prestito dal Feyenoord

Raul Albiol (difensore, 1985) svincolato

Juan Cuadrado (centrocampista, 1988) svincolato