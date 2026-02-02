TMW
Pisa, in arrivo Iling-Junior: l'ex Juve e Bologna in prestito secco dall'Aston Villa
Nuovo arrivo in vista per il Pisa, che attende ancora di ricevere la risposta definitiva da Oscar Hiljemark per la sostituzione di Alberto Gilardino, esonerato dopo il ko contro il Sassuolo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club toscano ha chiuso infatti un po' a sorpresa la trattativa per riportare in Serie A, Samuel Iling-Junior.
L'esterno ex Juventus e Bologna arriverà dall'Aston Villa in prestito secco fino al termine della stagione e si aggiungerà dunque agli altri acquisti di questo gennaio dei nerazzurri, che proveranno a raggiungere una complicata salvezza nelle ultime 15 gare della stagione.
