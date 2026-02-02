TMW Matias Vecino in volo per Vigo: addio Lazio, firmerà col Celta fino al 30 giugno 2027

Matias Vecino è pronto a diventare un nuovo centrocampista del Celta Vigo. Alle 12.00 il centrocampista uruguaiano ha lasciato la Capitale per raggiungere la città galiziana e iniziare la sua nuova avventura in una squadra attualmente settimana ne LaLiga, in piena lotta per la qualificazione alle coppe europee nella prossima stagione.

Una volta arrivato in città Vecino si sottoporrà a visite mediche, l'ultimo passaggio prima della firma su un contratto che sarà valido fino al 30 giugno 2027. L'addio alla Lazio è infatti a titolo definitivo, è figlio della decisione della società biancoceleste di alleggerire ulteriormente il monte-ingaggi e quindi di lasciarlo andar via senza prendere in considerazione la possibilità di rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno.

Trentacinque anni, Vecino lascia l'Italia e la Serie A dopo tredici anni. Arrivò nel gennaio 2013, una intuizione della Fiorentina che dopo un paio di prestiti a Cagliari ed Empoli ne fece poi il perno del suo centrocampo per un paio di stagioni. Nel 2017 il trasferimento all'Inter per 24 milioni di euro, nel 2022 il passaggio da svincolato alla Lazio, club con cui ha giocato tre anni e mezzo collezionando 128 presenze e 13 gol.

Vecino però soprattutto in questa stagione stava diventando sempre meno centrale nel progetto biancoceleste e da lì la decisione di salutare la Capitale e approdare a Vigo: un anno e mezzo di contratto per proseguire la sua carriera in un club con ambizioni europee.