Esclusiva TMW Altro colpo per l'Arezzo: preso il difensore Di Chiara dal Catanzaro

Altro colpo importante per l'Arezzo. La capolista del girone B vuole sbaragliare definitivamente la concorrenza e, anche durante la sessione invernale del mercato, ha investito tanto per mettere a disposizione di mister Bucchi una rosa altamente competitiva. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb è fatta per l'arrivo del terzino Gianluca Di Chiara dal Catanzaro. Accordo di sei mesi con rinnovo automatico in caso di promozione in cadetteria.