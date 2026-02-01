Juventus Women, Girelli nella storia: 238 presenze, nessuna come lei in bianconero
Traguardo importante per la bianconera Cristiana Girelli. In occasione della sfida contro il Sassuolo, l’attaccante bianconera firma quota 238 presenze con la casacca della Juventus Women. Si tratta di un traguardo importante: Girelli diventa così primatista in presenze nella Juve femminile. Ecco il post con cui la Juventus la celebra:
“Più di una pietra miliare. Cristiana Girelli entra nella storia come leader delle apparizioni di tutti i tempi”. Un traguardo suggellato con il gol numero 150 in maglia bianconera.
