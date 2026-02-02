TMW Thorsby verso Cremona, Onana in uscita: il punto sull'ultimo giorno di mercato del Genoa

Ultimo giorno di mercato. Ultime opportunità da cogliere in casa Genoa. La società rossoblù, come tutte le altre squadre, sono alla finestra in questi ultimi istanti di trattative pronti a cogliere eventuali occasioni per rinforzare la rosa. Più che alle entrate però la società rossoblù pone l'accento principalmente sulle uscite con diversi giocatori che hanno trovato poco spazio in stagione che potrebbero accasarsi altrove, come è accaduto per esempio con i giovani Venturino e Fini passati rispettivamente alla Roma e al Frosinone.

Thorsby e Onana in uscita

Uno di questi per esempio è Morten Thorsby. Il centrocampista norvegese è in uscita e in queste ore verrà perfezionato il suo passaggio alla Cremonese. Fra i giocatori che non hanno avuto minutaggio, o comunque ne hanno avuto poco, è Jean Onana. Il centrocampista reduce dall'avventura in Coppa d'Africa con il Camerun è sul mercato e in queste ultime ore verrà cercata una sistemazione che gli consenta di giocare con più regolarità.

Gli occhi delle big per Norton-Cuffy

Da frenare poi gli assalti delle big per Brooke Norton-Cuffy. Il laterale inglese, valutato sui 25 milioni di euro, piace molto alla Juventus ma per il momento non c'è stata sul tavolo alcuna offerta. Qualora arrivasse il Grifone la ascolterebbe, così come potrebbe accadere per Ekhator, ma non si farebbe certamente trovare impreparato in caso di eventuale cessione. Due nomi che potrebbero fare il caso del Genoa potrebbero essere Villalba del Botafogo e Roalisoa dell’Angers.