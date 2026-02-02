Ufficiale
Virtus Entella, depositato in Lega il contratto di prestito di Pilati dal Brescia
Volto nuovo in casa Virtus Entella. Attraverso il sito ufficiale della Lega B si apprende del deposito del contratto di trasferimento a titolo temporaneo dall'Union Brescia del difensore Alessandro Pilati.
Classe 2000 il giocatore nativo di Mantova lascia la Leonessa dopo una prima parte di stagione con appena tre presenze in Serie C.
