TMW Roma, ecco Zaragoza dal Bayern: l'esterno è atterrato a Fiumicino. Le immagini

Bryan Zaragoza è pronto a diventare ufficialmente un giocatore della Roma. L'esterno d'attacco classe 2001 è infatti atterrato poco fa all'aeroporto di Fiumicino, dopo che, nel pomeriggio di ieri, i giallorossi e il Bayern Monaco avevano trovato l'accordo definitivo per il suo passaggio al club italiano. Tra poche ore lo spagnolo svolgerà le visite mediche, prima di firmare il suo contratto con i capitolini e mettersi a disposizione di Gian Piero Gasperini.

L'operazione è stata chiusa con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, legate alla qualificazione alla Champions League e alle presenze. Nell'accordo è stato inserito anche un indennizzo per il Celta Vigo, visto che il Bayern ha interrotto il prestito con il club spagnolo stabilito la scorsa estate, prima di cedere il calciatore alla Roma.

Con la maglia del Celta Vigo, Zaragoza ha messo insieme 26 presente, 19 in Liga e 7 in Europa League, con due reti segnate, per un totale di 1420 minuti che fanno capire bene come il giocatore fosse un vero e proprio titolare per il tecnico Claudio Giraldez. Adesso la nuova avventura alla corte di Gasperini che dopo Robinio Vaz e Malen potrà contare anche su Zaragoza per rendere ancora più imprevedibile e completo il reparto offensivo della Roma.