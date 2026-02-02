Ufficiale Juve Stabia, depositato il contratto di Diakité: arriva in prestito dal Palermo

Volto nuovo in casa Juve Stabia. Attraverso il sito ufficiale della Lega B si apprende del deposito del contratto di trasferimento a titolo temporaneo dal Palermo del terzino franco-maliano Salim Diakité.

Il classe 2000 saluta il club rosanero momentaneamente dopo una prima parte di stagione da 15 presenze complessive e 1 gol all'attivo.

Questa la nota in merito da parte delle Vespe:

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Palermo F.C. per l’acquisizione, a titolo temporaneo, del difensore Salim Diakité, che si lega al club gialloblù fino al 30 giugno 2026.

Nato a Gonesse il 3 giugno 2000, Salim fa il suo esordio tra i professionisti con il Teramo nella stagione 2020/2021, collezionando 28 presenze e 2 assist. Successivamente si trasferisce alla Ternana, dove in due anni e mezzo totalizza 72 presenze, mettendo a segno 2 reti e 4 assist. Dal gennaio 2024 veste la maglia del Palermo, con cui è sceso in campo 66 volte realizzando 5 gol e 3 assist.