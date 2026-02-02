TMW
Pontedera, Ladinetti in uscita: Perugia rimane viva ma s'inserisce il Guidonia
Aggiornamenti di mercato per Riccardo Ladinetti, centrocampista classe 2000 in uscita dal Pontedera.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com per il giocatore cagliaritano rimane rimane ancora viva la pista Perugia, con la formula del trasferimento quale nodo ancora da sciogliere, ma in queste ore si è inserito anche il Guidonia Montecelio.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
