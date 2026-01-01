Serie A Women, 12ª giornata: il Parma frena la Roma, e l'Inter accorcia dalla capolista giallorossa

Con i due lunch match che si sono giocati alle 12.30, ha preso il via la 12ª giornata del campionato di Serie A Women, in campo con un turno quasi tutto domenicale: solo Fiorentina-Napoli si giocherà nella giornata di domani, lunedì 2 febbraio.

Al netto di ciò, alle ore 15:00 si sono viste in campo due gare, con quella in terra emiliana che ha dato un risultato decisamente imprevedibile: il Parma riesce a tenere testa alla capolista Roma, che solo all'interno del recupero extralarge (8 minuti) centra il pareggio. L'Inter è invece felice della vittoria centrata, che permette alle nerazzurre di accorciare proprio dalla compagine capitolina, distante ora solo 5 punti; una vittoria, quella della compagine di mister Piovani, che equivale però al ko della Ternana Women, che rimane fanalino di coda della graduatoria.

Di seguito, il punto della situazione

SERIE A WOMEN, 12ª GIORNATA

Già giocate

Lazio-Como Women 1-1

16' Kramzar (C), 26' Karczewska (L)

Milan-Genoa 2-1

9' e 88' van Dooren (M), 60' Cinotti (G),

Parma-Roma 3-3

3' Real Carranza (P), 21' [rig.] e 80' [rig.] Giugliano (R), 43' Cox (P), 54' Benedetti (P), 90'+10' Babajide)

Ternana Women-Inter 0-1

6' Detruyer

Domenica 1 Febbraio

Ore 18.00 - Juventus-Sassuolo

Lunedì 2 Febbraio

Ore 18.00 - Fiorentina-Napoli Women

Classifica - Roma 29, Inter 24, Juventus 20*, Milan 20, Lazio 19, Fiorentina 18*, Napoli Women 17*, Como Women 17, Sassuolo 9*, Parma 9, Genoa 7, Ternana Women 7

*una gara in meno