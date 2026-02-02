TMW Radio De Paola: “Al Como manca ancora carattere. Juventus in crescita grazie a Spalletti”

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto all'Editoriale, nel corso della mattinata di Tmw Radio.

Mentre l'Inter continua a vincere si inasprisce la lotta Champions. Che fotografia si può fare di queste squadre?

"Credo che il Milan rimarrà più agganciato alla lotta per il tricolore, quindi saranno quattro le squadre in lotta per due posti. Il Napoli ha sofferto con la Fiorentina, ma ha portato a casa una vittoria importante, mentre la Juventus, grazie ad un allenatore capace, sta vivendo una crescita impressionante. Gli ultimi risultati dei bianconeri stanno evidenziando lo sviluppo di innumerevoli giocatori. Poi c'è la Roma, che sta cercando di rinforzarsi ancora sul mercato, e un Como che contro l'Atalanta mi ha deluso; è la squadra più bella del campionato, ma ha dimostrato ancora di non avere carattere. Fra il rigore sbagliato e la superiorità numerica c'è da rammaricarsi".

In casa Lazio invece permane il caos a seguito del caso Romagnoli.

"Quando Cairo o Lotito si domandano perché ci sono così pochi tifosi allo stadio dovrebbero capire che c'è qualcosa che non funziona nella loro rispettive gestioni. Le società calcistiche non sono delle proprietà private come potrebbero essere considerate in altri ambiti. Nel calcio c'è la componente della passione dei tifosi e riguardo a ciò, lo spettacolo che si sta vedendo in casa Lazio ha dell'assurdo. In queste due piazze non ci sono obiettivi e di conseguenza i tifosi si prendono la libertà di non andare allo stadio".

La Juventus sul mercato non è riuscita a prendere un centravanti nonostante numerose trattative. Che ne pensa?

"Per l'ennesima volta la Juventus si è accostata a dei giocatori, salvo poi fare sempre un passo indietro. Per il resto invece sono arrivati Boga e Holm. Quest'ultimo è un ottimo giocatore, mentre il francese andrà valutato. Potranno dare una mano, ma di certo non potranno essere all'altezza dei titolari, mentre in una grande squadra dovrebbe esserci sempre una sana competizione".

Il Napoli nel frattempo batte la Fiorentina, ma perde anche Di Lorenzo.

"Quella degli infortuni rimane una situazione abbastanza critica. Detto ciò la pizzicata che Chivu ha dato a Conte ci sta, affermando come nell'Inter le rotazioni riguardino venticinque giocatori. Al momento gli azzurri non hanno tutte queste disponibilità anche per colpa degli infortuni, ma non accorgersi di avere in mano un gioiellino come Vergara ci pone in una condizione di dover far delle critiche a Conte".