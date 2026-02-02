Che bella Juventus: Spalletti fa la voce grossa a Parma e chiude a Icardi: "Non lo vogliamo"

La Juventus firma una prova di forza al Tardini e si prende il quarto posto provvisorio. Il 4-1 al Parma nasce dalla doppietta di Bremer, dalla girata di McKennie e dal tap-in di David, rendendo ininfluente l’autogol di Cambiaso. Una prestazione che certifica il cambio di passo sotto Luciano Spalletti e consente il sorpasso sulla Roma, approfittando anche del pari tra giallorossi e Milan. I numeri lo raccontano: dall’arrivo del tecnico toscano, solo l’Inter ha fatto meglio per punti; in gol, i nerazzurri precedono i bianconeri di poco (dato Opta).

In giornata, però, ha tenuto banco anche il mercato e l’ipotesi Mauro Icardi. Chiusura netta dalla dirigenza, con Giorgio Chiellini che ha chiarito: “Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister, ma non c’è stato nulla di più, mi sento di escludere questa operazione”. Linea confermata da Spalletti dopo il match: “Del calciatore posso solo dire benissimo… ma non vuol dire che lo voglio. Era squisito e un gran goleador, ma noi non vogliamo Icardi. È chiaro così? Stiamo bene anche così se non troviamo qualcuno con certe caratteristiche”.

Capitolo punte: “Vlahovic tornerà più avanti”, ha aggiunto il tecnico, mentre su Jean-Philippe Mateta e Randal Kolo Muani la posizione resta attendista. Intanto la Juve corre e manda un messaggio: qualità, concretezza e un’identità che cresce.