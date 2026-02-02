Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Cremonese è orgogliosa di Audero: "Dimostrato che a vincere è sempre lo sport"

La Cremonese è orgogliosa di Audero: "Dimostrato che a vincere è sempre lo sport"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 13:19Serie A
Alessio Del Lungo

Dopo i fatti incresciosi che sono avvenuti a Cremona, con un tifoso dell'Inter che ha lanciato un petardo nei pressi di Emil Audero, colpendolo e provocando un danno al portiere indonesiano, la Cremonese ha pubblicato un comunicato sul proprio profilo Instagram, prendendo una netta posizione ed elogiando anche le qualità morali dell'estremo difensore:

"La sportività è uno dei valori fondanti del nostro Club. Siamo orgogliosi di quanto dimostrato ieri da Emil Audero che, seppur scosso dall’accaduto, ha deciso di proseguire e difendere i nostri pali con grande professionalità e senso di responsabilità. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno espresso a Emil vicinanza e affetto dimostrando, ancora una volta, che a vincere è sempre lo sport".

Articoli correlati
Shock Audero, Cesari: "Deprecabile. Coscia sanguinante, guardate la faccia di Sommer..."... Shock Audero, Cesari: "Deprecabile. Coscia sanguinante, guardate la faccia di Sommer..."
Caso Audero, l'avv. Afeltra: "Possibile gara a porte chiuse per l'Inter. No penalizzazione"... Caso Audero, l'avv. Afeltra: "Possibile gara a porte chiuse per l'Inter. No penalizzazione"
Follia allo Zini. Il Corriere dello Sport in apertura: "Audero shock, colpito da... Follia allo Zini. Il Corriere dello Sport in apertura: "Audero shock, colpito da un petardo"
Altre notizie Serie A
Atalanta, nessun problema tra Bellanova e Palladino: il cambio è avvenuto per l'ammonizione... Atalanta, nessun problema tra Bellanova e Palladino: il cambio è avvenuto per l'ammonizione
Retroscena Alisson Santos: non voleva trasferirsi al Napoli, decisiva la volontà... Retroscena Alisson Santos: non voleva trasferirsi al Napoli, decisiva la volontà dello Sporting
Conte risponde ad Allegri: "Non so cosa ha detto... Sicuramente quest'anno non sta... Conte risponde ad Allegri: "Non so cosa ha detto... Sicuramente quest'anno non sta giocando tanto"
Pisa, ceduto Mateus Lusuardi in prestito fino a giugno alla Reggiana UfficialePisa, ceduto Mateus Lusuardi in prestito fino a giugno alla Reggiana
Hellas Verona, in difesa ecco Edmundsson: si tratta del primo faroense della Serie... UfficialeHellas Verona, in difesa ecco Edmundsson: si tratta del primo faroense della Serie A
Enzo Maresca non si sbilancia sul futuro: "Mai detto che non tornerò in Italia. In... Enzo Maresca non si sbilancia sul futuro: "Mai detto che non tornerò in Italia. In futuro..."
Genoa, sospiro di sollievo: Norton-Cuffy rimane, scelta presa. Ignorati 4 club e... Genoa, sospiro di sollievo: Norton-Cuffy rimane, scelta presa. Ignorati 4 club e Premier
Pisa, Lusuardi ai saluti: passa in prestito secco fino a giugno alla Reggiana TMWPisa, Lusuardi ai saluti: passa in prestito secco fino a giugno alla Reggiana
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
1 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
2 Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Malen già titolarissimo
3 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
4 Udinese-Roma, le probabili formazioni: Dybala out, c'è Pellegrini con Soule e Malen
5 Juventus, 6 mesi di contratto con opzione per Icardi: aveva detto sì. Ma l'affare è tramontato
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Speciale Calciomercato 18:05Speciale Calciomercato
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Repliche 20:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, offerti 30 milioni all'Inter per Davide Frattesi: no dei nerazzurri
Immagine top news n.1 Verona, esonerato Paolo Zanetti. Ecco il comunicato del club
Immagine top news n.2 Milan, ore decisive per Mateta: il punto in attesa delle ulteriori visite mediche
Immagine top news n.3 Thorsby verso Cremona, Onana in uscita: il punto sull'ultimo giorno di mercato del Genoa
Immagine top news n.4 Napoli, ecco Alisson Santos: il brasiliano ha iniziato le visite mediche a Roma
Immagine top news n.5 Roma, ecco Zaragoza dal Bayern: l'esterno è atterrato a Fiumicino. Le immagini
Immagine top news n.6 Che bella Juventus: Spalletti fa la voce grossa a Parma e chiude a Icardi: "Non lo vogliamo"
Immagine top news n.7 Da Mateta a Icardi, passando per Lookman, fino a Gosens: le ultime 24 ore di mercato in Italia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.2 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.3 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.4 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Al Como manca ancora carattere. Juventus in crescita grazie a Spalletti”
Immagine news Serie C n.2 Morrone (ADICOSP): “Mercato Serie C vivace. Vicenza già in B, Arezzo favorito nel girone B”
Immagine news Serie A n.3 Lo Monaco: "Lazio, imporre a Lotito di stare zitto. Servirebbe un bagno di umiltà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, nessun problema tra Bellanova e Palladino: il cambio è avvenuto per l'ammonizione
Immagine news Serie A n.2 Retroscena Alisson Santos: non voleva trasferirsi al Napoli, decisiva la volontà dello Sporting
Immagine news Serie A n.3 Conte risponde ad Allegri: "Non so cosa ha detto... Sicuramente quest'anno non sta giocando tanto"
Immagine news Serie A n.4 Pisa, ceduto Mateus Lusuardi in prestito fino a giugno alla Reggiana
Immagine news Serie A n.5 Hellas Verona, in difesa ecco Edmundsson: si tratta del primo faroense della Serie A
Immagine news Serie A n.6 Enzo Maresca non si sbilancia sul futuro: "Mai detto che non tornerò in Italia. In futuro..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella, è fatta per Stabile, ma nessun prestito
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, si lavora allo scambio Ravaglia-Andrenacci con il Mantova
Immagine news Serie B n.3 Modena, arriva in prestito dal Napoli l'attaccante Giuseppe Ambrosino
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, bomber in arrivo: ai dettagli per Davide Pio Stabile
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, depositato il contratto di Diakité: arriva in prestito dal Palermo
Immagine news Serie B n.6 Cesena, visite mediche in corso per Castrovilli. Operazione a titolo definitivo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Carpi, arriva in prestito dal Cittadella l'attaccante Mattia Gaddini
Immagine news Serie C n.2 Cittadella, dal Crotone arriva a titolo definitivo il centrocampista Riccardo Stronati
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, colpo per la difesa: dal Catanzaro arriva Gianluca Di Chiara
Immagine news Serie C n.4 Alcione Milano, Caremoli rientra dal prestito al Vado e passa all'Oltrepò
Immagine news Serie C n.5 Ospitaletto, arriva dall'Atalanta il difensore centrale Pietro Tornaghi
Immagine news Serie C n.6 Trapani, dal Campobasso arriva in prestito secco Riccardo Forte
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si chiude oggi la 12ª giornata: in programma Fiorentina-Napoli
Immagine news Calcio femminile n.2 Calcio donne: Girelli da record con Juve, 'Più di una pietra miliare'
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, tripla Beccari e Girelli trascinano la Juventus: 4-0 al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Girelli nella storia: 238 presenze, nessuna come lei in bianconero
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Lazio squadra forte, ma noi avremmo meritato qualcosa in più del pari"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 12ª giornata: il Parma frena la Roma, e l'Inter accorcia dalla capolista giallorossa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping