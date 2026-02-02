La Cremonese è orgogliosa di Audero: "Dimostrato che a vincere è sempre lo sport"

Dopo i fatti incresciosi che sono avvenuti a Cremona, con un tifoso dell'Inter che ha lanciato un petardo nei pressi di Emil Audero, colpendolo e provocando un danno al portiere indonesiano, la Cremonese ha pubblicato un comunicato sul proprio profilo Instagram, prendendo una netta posizione ed elogiando anche le qualità morali dell'estremo difensore:

"La sportività è uno dei valori fondanti del nostro Club. Siamo orgogliosi di quanto dimostrato ieri da Emil Audero che, seppur scosso dall’accaduto, ha deciso di proseguire e difendere i nostri pali con grande professionalità e senso di responsabilità. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno espresso a Emil vicinanza e affetto dimostrando, ancora una volta, che a vincere è sempre lo sport".