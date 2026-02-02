Da Mateta a Icardi, passando per Lookman, fino a Gosens: le ultime 24 ore di mercato in Italia

Ultime ore di mercato al cardiopalma in Serie A, tra trattative arrivate al bivio decisivo e altre ormai destinate a spegnersi. Anche questa domenica si sono intrecciate infatti fumate bianche attese e fumate nere sempre più probabili, in un valzer di affari che terrà club e tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Vediamo i quattro casi più importanti, almeno finora.

Jean-Philippe Mateta e il Milan: una trattativa che resta sospesa. Secondo quanto raccolto da TMW, l’operazione non è ancora definita e potrebbe anche non andare a buon fine, nonostante gli accordi già impostati dal club rossonero con il Crystal Palace e con l’attaccante, che ha svolto a Londra una prima parte delle visite mediche. A frenare il Milan sono alcuni dubbi legati alle condizioni fisiche del giocatore, in particolare alle ginocchia, un precedente che richiama quanto accaduto in estate con Boniface. Per chiarire la situazione, il club ha inviato un proprio medico in Inghilterra: nelle prossime ore Mateta sarà sottoposto ad ulteriori test, decisivi per arrivare o meno alla fumata bianca attesa a breve.

Ademola Lookman è invece virtualmente un nuovo giocatore dell’Atlético Madrid. L’annuncio è arrivato direttamente dal club spagnolo, che ha comunicato l’accordo con l’Atalanta per il trasferimento dell’attaccante nigeriano, già presente a Madrid. L’operazione resta subordinata al superamento delle visite mediche e alla firma del contratto. Un innesto importante per la squadra di Diego Simeone, che aggiunge qualità ed esperienza al reparto offensivo in vista della seconda parte della stagione.

Robin Gosens ha detto no al Nottingham Forest. Il club inglese aveva intensificato il pressing offrendo un contratto pluriennale, ma il laterale tedesco ha scelto di rifiutare, deciso a restare alla Fiorentina. Gosens non intende lasciare la squadra in un momento delicato della stagione, con la formazione viola coinvolta nella lotta salvezza, e vuole contribuire in prima persona a centrare l’obiettivo. Un rilancio non è escluso prima della chiusura del mercato, ma l’orientamento del giocatore appare chiaro.

Capitolo Mauro Icardi: nessun ritorno in Serie A all'orizzonte. Nel pre-partita di Parma è arrivata la smentita ufficiale della Juventus, attraverso Giorgio Chiellini, che ha escluso qualsiasi interesse concreto. Sulla stessa linea anche Luciano Spalletti, che dopo la vittoria contro i gialloblù ha chiarito come le parole positive sul giocatore non vadano lette come un’apertura a un suo ritorno in Serie A. Una suggestione, dunque, destinata a restare tale.