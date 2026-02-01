Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Probabili formazioni

Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Malen già titolarissimo

Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Malen già titolarissimoTUTTO mercato WEB
Oggi alle 20:30Serie A
Redazione TMW

Probabili formazioni e ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 23^ giornata di Serie A:

LAZIO-GENOA 3-2 - Il tabellino
Marcatori: 11’ st rig. Pedro (L), 17’ st Taylor (L), 22’ st rig. Malinovskyi (G), 30’ st Vitinha (G), 45’+10’ st rig. Cataldi (L)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini (37’ st Nuno Tavares); Taylor (37’ st Dele-Bashiru), Cataldi, Basic; Isaksen (42’ st Noslin), Maldini (28’ st Raktov), Pedro (28’ st Cancellieri). A disp.: Motta, Furlanetto, Vecino, Rovella, Dia, Belahyane, Hysaj, Lazzari, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (42’ st Masini), Frendrup, Ellertsson, Martin (23’ st Messias); Colombo (35’ st Ekuban), Vitinha (36’ st Cornet). A disp.: Leali, Sommariva, Thorsby, Zatterstrom, Onana, Sabelli, Ekhator, Cuenca, Otoa, Celik, Nuredini. Allenatore: De Rossi.

Le pagelle di Lazio-Genoa
---------------------------

PISA-SASSUOLO 1-3 - Il tabellino
Marcatori: 26′ Berardi (S), 46′ pt aut. Caracciolo (P), 51′ Aebischer (P), 57′ Koné (S)

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli (45′ Loyola), Caracciolo, Bozhinov; Touré, Marin (45′ Leris), Aebischer, Angori (84′ Stengs); Moreo (69′ Sojilkovic), Tramoni; Meister (45′ Durosinmi). A disposizione: Andrade, Guizzo, Hojholt, Akinsanmiro, Coppola, Piccinini, Lorran. Allenatore: Caridi (Gilardino squalificato).
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Matic, Thorstvedt, Koné (73′ Lipani); Berardi (84′ Volpato), Pinamonti (73′ Moro), Laurienté (73′ Fadera). A disposizione: Turati, Zacchi, Paz, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Vranckx, Iannoni, Perini, Volpato, Skjellerup. Allenatore: Grosso.

Le pagelle di Pisa-Sassuolo
---------------------------

NAPOLI-FIORENTINA 2-1 - Il tabellino
Marcatori: 11' Vergara (N), 4' st Miguel Gutierrez (N), 12' st Solomon (F)
Ammoniti: Fabbian (F), Buongiorno (N)

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo (30' Olivera), Juan Jesus, Buongiorno; Miguel Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (39' st Giovane), Elmas; Højlund (44' st Lukaku). A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Giovane, Beukema, De Chiara. All.: Conte

Fiorentina (4-3-3): de Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens (25' st Parisi); Fabbian (1' st Mandragora), Fagioli, Brescianini (25' st Ranieri); Solomon (25' st Kean), Piccoli, Gudmundsson (33' st Fazzini). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Harrison, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo. All.: Vanoli

Le pagelle di Napoli-Fiorentina

---------------------------

CAGLIARI-HELLAS VERONA 4-0 - Il tabellino
Marcatori: 35' Mazzitelli (C), 48' pt Kılıçsoy (C), 39' st Sulemana (C), 45' st Idrissi (C)
Espulsi: Sarr (H)

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra (41' st Zappa), Adopo, Gaetano, Mazzitelli (22' st Sulemana), Obert (34' st Idrissi); Kılıçsoy (22' st Borrelli), Esposito (41' st Pavoletti). A disposizione: Sherri, Ciocci, Deiola, Rodriguez, Dossena, Liteta, Trepy, Luvumbo, Albarracin. All.: Pisacane

Hellas Verona (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Lirola (12' st Mosquera), Harroui (12' st Al-Musrati), Gagliardini (28' Lovric, 37' st Niasse), Bernede (12' st Suat Serdar), Frese; Sarr, Orban. A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Bradaric, Ebosse, Isaac, Cham. All.: Zanetti

Le pagelle di Cagliari-Hellas Verona

---------------------------

TORINO-LECCE 1-0 - Il tabellino
Marcatori: 29' Adams (T).

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan (25' st Prati), Casadei (25' st Anjorin), Lazaro (25' st Obrador); Adams (44' st Njie), Zapata (32' st Kulenovic). A disp.: Israel, Siviero, Perciun, Dembélé, Tameze, Gabellini. All.: Baroni

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, T. Gabriel (20' st Gaspar), Siebert, Gallo; Ramadani (44' st Ngom), Coulibaly; Pierotti (32' st N'Dri), Gandelman (20' st Banda), Sottil (32' st Sala); Cheddira. A disp.: Bleve, Samooja, Jean, Ndaba, Perez, Fofana, Kovac, Sala, Stulic. All.: Di Francesco

Le pagelle di Torino-Lecce

---------------------------

COMO-ATALANTA 0-0 - Il tabellino
Espulsi: Ahanor (A).

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone (13’ st Rodriguez), Da Cunha (43’ st Sergi Roberto), Vojvoda (1’ st Addai, 35’ st Kuhn), Nico Paz, Baturina; Douvikas (13’ st Morata). A disp.: Tornqvist, Vigorito, van der Brempt, De Paoli, Moreno, Diego Carlos, Caqueret. All.: Fabregas

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere (15’ st Krstovic), Zalewski (1’ st Bellanova, 41’ st Kossounou); Scamacca (18’ pt Sulemana). A disp.: Sportiello, Rossi, Kolasinac, Hien, Pasalic, Samardzic, Musah, Raspadori. All.: Palladino

Le pagelle ti Como-Atalanta

---------------------------

CREMONESE-INTER 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 16' Lautaro, 31' Zielinski (I)

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Baschirotto, Ceccherini (22' st Faye); Terracciano, Zerbin, Grassi (30' st Floriani), Maleh (50' st Johnsen), Pezzella; Bonazzoli (22' st Djuric), Vardy. A disp.: Silvestri; Nava, Bianchetti. All.: Nicola
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique (15' st Darmian), Frattesi (15' st Mkhitaryan), Zielinski, Sucic (37' st Diouf), Dimarco; Esposito (15' st Thuram), Lautaro (29' st Bonny). A disp.: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Acerbi, Kamate, Cocchi, Bovo. All.: Chivu

Le pagelle di Cremonese-Inter

---------------------------

PARMA-JUVENTUS - Le formazioni ufficiali
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Keita, Nicolussi, Bernabè; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Conceicao; David. Allenatore: Spalletti.

---------------------------

UDINESE-ROMA - Lunedì 2 febbraio, ore 20.45
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. Allenatore: Runjaic.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

---------------------------

BOLOGNA-MILAN - Martedì 3 febbraio, ore 20.45
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.
Allenatore: Italiano
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri.

Articoli correlati
Inter, Chivu: "Ci siamo messi in una bella condizione, ma dobbiamo dare continuità"... Inter, Chivu: "Ci siamo messi in una bella condizione, ma dobbiamo dare continuità"
Inter, Bastoni: "Non la prova migliore per qualità, ma porto a casa la solidità mostrata"... Inter, Bastoni: "Non la prova migliore per qualità, ma porto a casa la solidità mostrata"
Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Altre notizie Serie A
Milan-Mateta, serve altro tempo: un medico dei rossoneri a Londra. Tutti i dettagli... TMWMilan-Mateta, serve altro tempo: un medico dei rossoneri a Londra. Tutti i dettagli
La Juventus passa in vantaggio a Parma: testata di Bremer su sviluppo d'angolo La Juventus passa in vantaggio a Parma: testata di Bremer su sviluppo d'angolo
Scontri diretti? Nelle altre gare l'Inter non sbaglia dal 31 agosto: così è dura... Scontri diretti? Nelle altre gare l'Inter non sbaglia dal 31 agosto: così è dura per le inseguitrici
Inter, Chivu: "Ci siamo messi in una bella condizione, ma dobbiamo dare continuità"... Inter, Chivu: "Ci siamo messi in una bella condizione, ma dobbiamo dare continuità"
Inter, Bastoni: "Non la prova migliore per qualità, ma porto a casa la solidità mostrata"... Inter, Bastoni: "Non la prova migliore per qualità, ma porto a casa la solidità mostrata"
Inter, Zielinski fa notare: "Con questo pallone si potevano fare altri gol come il... Inter, Zielinski fa notare: "Con questo pallone si potevano fare altri gol come il mio"
Lautaro Martinez punge: "Parlavano tanto di noi ad inizio anno, riportiamo l'Inter... Lautaro Martinez punge: "Parlavano tanto di noi ad inizio anno, riportiamo l'Inter in alto"
Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Malen già titolarissimo Probabili formazioniSerie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Malen già titolarissimo
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
2 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
3 Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Malen già titolarissimo
4 Juventus, Jeremie Boga a un passo. Può essere il vice Yildiz per i prossimi mesi
5 Cremonese-Inter, le probabili formazioni: Chivu con la difesa tipo
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Mateta, serve altro tempo: un medico dei rossoneri a Londra. Tutti i dettagli
Immagine top news n.1 Juventus, Chiellini: "Escludo l'operazione Icardi. Kolo Muani? Siamo in attesa"
Immagine top news n.2 Juventus, Holm arrivato al J Medical: prima le visite e poi la firma sul contratto
Immagine top news n.3 Ardoino prepara un nuovo assalto alla Juve: "Vorremmo aiutare, ci sono potenzialità incredibili"
Immagine top news n.4 Rugani vicinissimo alla Fiorentina, ecco la formula del trasferimento dalla Juventus
Immagine top news n.5 Inter, Marotta: "Diaby e Perisic non percorribili. Dumfries al Liverpool? Niente di vero"
Immagine top news n.6 Il Milan chiude per Mateta dal Crystal Palace: visite mediche in corso a Londra
Immagine top news n.7 Clamoroso Juventus, tentativo per Icardi. Dal Galatasaray che sfiderà in Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.2 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.3 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.4 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lo Monaco: "Lazio, imporre a Lotito di stare zitto. Servirebbe un bagno di umiltà"
Immagine news Serie C n.2 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.3 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan-Mateta, serve altro tempo: un medico dei rossoneri a Londra. Tutti i dettagli
Immagine news Serie A n.2 La Juventus passa in vantaggio a Parma: testata di Bremer su sviluppo d'angolo
Immagine news Serie A n.3 Scontri diretti? Nelle altre gare l'Inter non sbaglia dal 31 agosto: così è dura per le inseguitrici
Immagine news Serie A n.4 Inter, Chivu: "Ci siamo messi in una bella condizione, ma dobbiamo dare continuità"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Bastoni: "Non la prova migliore per qualità, ma porto a casa la solidità mostrata"
Immagine news Serie A n.6 Inter, Zielinski fa notare: "Con questo pallone si potevano fare altri gol come il mio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, dal Luton Town FC arriva il centrocampista Dabo: i dettagli
Immagine news Serie B n.2 Padova-Monza 1-2, le pagelle: decisivi i cambi di Bianco, non basta Bortolussi per i veneti
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Alvarez lancia il Monza nel finale: Padova piegato 2-1 all'Euganeo
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Abate: "Gol preso è colpa mia. Non siamo pronti per il vertice, salviamoci"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Padova e Monza a riposo sull'1-1: a Bortolussi ha risposto Colpani
Immagine news Serie B n.6 Reggiana-Juve Stabia 1-1, le pagelle: Gondo torna al gol, errore grave di Confente
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Perugia aspetta la risposta di Verre. Ma nelle ultime ore si è inserito il Ravenna
Immagine news Serie C n.2 Gubbio ko a Bra, Di Carlo: "Non era la nostra giornata, dobbiamo crescere"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati delle 17:30: successi per Picerno, Cosenza e Crotone
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Floro Flores dopo la rimonta sull'Atalanta U23: "Così rischiamo l'infarto..."
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 24ª giornata: il Benevento ribalta l'Atalanta U23. Tre punti preziosi per la Torres
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 24ª giornata: dopo i primi 45', Benevento in crisi. Sorride la Juventus Next Gen
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, tripla Beccari e Girelli trascinano la Juventus: 4-0 al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Girelli nella storia: 238 presenze, nessuna come lei in bianconero
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Sottili: "Lazio squadra forte, ma noi avremmo meritato qualcosa in più del pari"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 12ª giornata: il Parma frena la Roma, e l'Inter accorcia dalla capolista giallorossa
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 12ª giornata: il Milan piega il Genoa, non vanno oltre il pari Lazio e Como
Immagine news Calcio femminile n.6 Scontri diretti per Lazio e Fiorentina, il programma della 12ª di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping