Ufficiale Perugia, ceduto Giovanni Giunti a titolo definitivo al Padova

AC Perugia Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Calcio Padova i diritti per le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Giunti.

Il centrocampista, nato a Fano l’11 marzo 2005, è uno dei talenti cresciuti nelle giovanili biancorosse, dove è arrivato nella stagione 2021/22, diventando un punto di riferimento del Perugia Primavera, grazie alle sue qualità tecniche. Ha esordito in Prima Squadra il primo settembre 2023 nella gara Lucchese – Perugia. Con la maglia del Grifo Giunti ha disputato complessivamente 72 gare nelle varie competizioni, di cui 19 nella prima parte di questa stagione, con 2 reti. Una maglia che Giovanni ha sempre onorato, con impegno e qualità, mostrando anche le proprie doti umane nei rapporti con tutto l’ambiente biancorosso.

Giunti ha anche ricevuto il Trofeo Miglior Grifone della stagione 2024/25 assegnato dal Centro di Coordinamento Perugia Club.

L’AC Perugia Calcio, pur nella consapevolezza del valore sportivo e umano del ragazzo, ha ritenuto giusto concedergli l’opportunità di mostrare sin da questa stagione le proprie qualità nel campionato di Serie B, con il sentito augurio delle migliori fortune professionali e personali.