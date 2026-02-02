Calcio donne: Girelli da record con Juve, 'Più di una pietra miliare'

Calciatrice fa 238 gettoni: è la più presente di sempre in bianconero

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - E' una giornata storica per la Juventus Women e per Cristiana Girelli. L'attaccante, classe 1990, è partita titolare nella gara di campionato contro il Sassuolo e ha toccato le 238 apparizioni in maglia bianconera: superata Arianna Caruso, è diventa ufficialmente la più presente di tutti i tempi con il club della Continassa. "Più di una pietra miliare" il post celebrativo sui social della Juve per la calciatrice, arrivata alla Juve nel 2018 e colonna anche della Nazionale azzurra. (ANSA).