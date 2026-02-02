Calcio donne: Girelli da record con Juve, 'Più di una pietra miliare'
TUTTO mercato WEB
Calciatrice fa 238 gettoni: è la più presente di sempre in bianconero
(ANSA) - TORINO, 01 FEB - E' una giornata storica per la Juventus Women e per Cristiana Girelli. L'attaccante, classe 1990, è partita titolare nella gara di campionato contro il Sassuolo e ha toccato le 238 apparizioni in maglia bianconera: superata Arianna Caruso, è diventa ufficialmente la più presente di tutti i tempi con il club della Continassa. "Più di una pietra miliare" il post celebrativo sui social della Juve per la calciatrice, arrivata alla Juve nel 2018 e colonna anche della Nazionale azzurra. (ANSA).
Altre notizie Calcio femminile
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
1 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Sorrento da urlo contro il Catania, Serpini: "Ribaltata una partita difficile, così si costruisce la salvezza"
Pronostici
Calcio femminile