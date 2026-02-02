Ufficiale Cesena, dal Bologna (via Pescara) ecco Tommaso Corazza: maglia numero 27

Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 dal Bologna FC le prestazioni sportive del difensore Tommaso Corazza.

Classe 2004, Corazza cresce nel settore giovanile del Bologna FC e con la maglia rossoblù fa il proprio esordio in Serie A nell’agosto 2023, all’età di soli diciannove anni, raccogliendo nove presenze durante la sua prima stagione in massima serie. Dopo aver debuttato anche in UEFA Champions League, nel gennaio 2025 si trasferisce a titolo temporaneo all’US Salernitana, tra le cui fila colleziona tredici presenze, un gol e quattro assist nel corso del girone di ritorno dello scorso campionato di Serie BKT. Nella prima parte della stagione attualmente in corso, Corazza indossa la maglia del Pescara Calcio, con la quale realizza tre gol e due assist in quindici presenze.

Per la sua avventura in bianconero ha scelto la maglia numero 27.