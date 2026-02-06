Pisa, l'ad Corrado rivela: "Per la panchina c'era anche Demichelis. E in estate parlammo con Gago"

Interessante retroscena sulla panchina del Pisa. Se non fosse arrivato Oscar Hiljemark, a guidare i nerazzurri sarebbe potuto essere Martin Demichelis. A rivelarlo, ai microfoni di Sky Sport, l'amministratore delegato Giovanni Corrado: “È un ragazzo che ci è piaciuto molto, ha fatto sia Monterrey che River Plate. Secondo noi è un ragazzo molto interessante”.

Ma non finisce qui, si torna all’estate, quando i nerazzurri scelsero Alberto Gilardino come erede di Filippo Inzaghi, che ha preferito rimanere in Serie B dopo la promozione, per trasferirsi al Palermo: “Non entrò in shortlist, ma quest’estate avevamo come candidato forte Almeyda. Ci abbiamo parlato tanto, poi ha ricevuto l’offerta del Siviglia”.

Tra i nomi ipotizzati, anche Mark Van Bommel: “Anche lui - conferma Corrado -, ma un ragazzo con cui abbiamo parlato tanto e che ci è piaciuto molto è Fernando Gago. Non è mai venuto fuori, lui ha fatto tanto Boca Juniors”.