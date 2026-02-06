Verona, Sammarco: "Emozionato per il debutto, ecco cosa mi aspetto dai nuovi"

Paolo Sammarco, tecnico ad interim del Verona, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla sfida salvezza col Pisa: "L'emozione c'è sicuramente, però è il nostro mestiere: appena ho visto il campo mi sono tranquillizzato, è pur sempre una partita seppur importantissima".

Che linea ha scelto per comunicare alla squadra?

"Lo sanno benissimo che è una partita fondamentale, non c'è stato bisogno di caricarla troppo, ho visto in questi tre giorni grande spirito e disponibilità, questo è importante".

I nuovi acquisti cosa possono dare in più?

"Sono arrivati con grande entusiasmo, è quello che serve alla squadra in questo momento: sono giocatori pronti, che hanno giocato sempre in questo periodo. Mi aspetto una grande partita da parte loro".