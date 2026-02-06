Palermo-Empoli, i convocati di Inzaghi: "prima" per Magnani e Johnsen. Out Palumbo
Attraverso i propri canali ufficiali il Palermo ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Filippo Inzaghi per la gara in programma domani contro l'Empoli e valida per la 23ª giornata del campionato di Serie B.
Rispetto al match dello scorso weekend contro il Bari i rosanero possono contare sulla prima chiamata dei nuovi acquisti Magnani e Johnsen, mentre risulta out Palumbo a centrocampo.
Portieri: Gomis, Joronen, Di Bartolo
Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Magnani
Centrocampisti: Gomes, Segre, Ranocchia, Vasic, Giovane, Blin
Attaccanti: Johnsen, Gyasi, Pohjanpalo, Le Douaron, Corona
