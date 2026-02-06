Juve Stabia-Padova, i convocati di Abate: prima per Okoro. Cinque gli assenti
Attraverso i propri canali ufficiali la Juve Stabia ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Ignazio Abate per la gara in programma domani contro il Padova e valida per la 23ª giornata del campionato di Serie B.
Da segnalare la prima chiamata dell'ex Venezia Okoro, mentre non c'è ancora Diakité prelevato dal Palermo. Per il resto in difesa risulta assente Varnier, a centrocampo Battistella e in attacco Morachioli e Candellone.
Portieri: Confente, Signorini, Boer
Difensori: Ricciardi, Bellich, Dalle Mura, Kassama, Carissoni, Giorgini, Mannini
Centrocampisti: Zeroli, Pierobon, Ciammaglichella, Torrasi, Correia, Maistro, Leone, Cacciamani, Mosti
Attaccanti: Burnete, Gabrielloni, Luz Dos Santos, Okoro
