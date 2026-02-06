Cesena-Pescara, le formazioni ufficiali: Gorgone opta subito per Brugman titolare

Arrivano le formazioni ufficiali di Cesena-Pescara, anticipo della 23ª giornata del campionato di Serie B.

Padroni di casa in campo con alcune novità rispetto al ko di Avellino: in difesa spazio a Guidi e Mangraviti anziché Ciofi e Piacentini, mentre a centrocampo ci sono Francesconi e Magni al posto di Bisoli e Frabotta. Confermata, invece, la coppia Olivieri-Shpendi in attacco. Volti nuovi anche per il Delfino che mandano subito in campo dal 1' l'uruguaiano Brugman in cabina di regia. In difesa, invece, al posto di Brosco che ha salutato il club c'è Capellini.

Cesena (3-5-2): Klinsmann; Guidi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Magni; Olivieri, Shpendi. Allenatore: Mignani

Pescara (3-5-2): Desplanches; Gravillon, Capellini, Bettella; Olzer, Caligara, Brugman, Valzania, Letizia; Di Nardo, Olivieri. Allenatore: Gorgone.