Trapani, inibizione di un mese per Antonini: ammenda al club dopo il caso Balotelli
Il Tribunale Federale Nazionale (Sezione Disciplinare) ha disposto un mese di inibizione nei confronti di Valerio Antonini, presidente del Trapani, comminando inoltre una sanzione pecuniaria di 5.000 euro alla società siciliana.
Il provvedimento fa riferimento ai contatti avviati nel febbraio 2025 tra lo stesso Antonini e Francesco Facchinetti, finalizzati all’ipotesi di un trasferimento di Mario Balotelli in granata, nonostante Facchinetti non risultasse iscritto al Registro degli Agenti FIGC o CONI.
Dalle valutazioni emerse, tuttavia, il presidente è stato assolto, poiché non sono stati riscontrati elementi riconducibili a una trattativa strutturata né all’effettivo avvio di una negoziazione tra le parti.
Clicca qui per leggere il dispositivo completo pubblicato dalla FIGC!
