Pisa, Caracciolo: "Hiljemark è arrivato carico, bisogna sfruttare la sua positività"
TUTTO mercato WEB
Antonio Caracciolo, capitano del Pisa, è stato intervistato da DAZN prima della gara con l'Hellas Verona: "E' la prima volta che mi capita di avere un allenatore più giovane, è arrivato carico. Lui e il suo staff hanno sposato il progetto nonostante la situazione. Dobbiamo sfruttarne la positività, per metterla in campo".
Quali sono state le prime richieste?
"In questo momento ci ha detto di lavorare da squadra, tutti insieme. Non vuole nessuno che cammini o si tiri indietro nei contrasti, in questi tre giorni ci ha trasmesso la voglia di lavorare".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Le più lette
2 C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
4 Lazio, Fabiani: "Onore a Romagnoli, denuncerò Raiola. Pedraza ha già firmato, aspettiamo Diogo Leite"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile