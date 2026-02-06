Pisa, Caracciolo: "Hiljemark è arrivato carico, bisogna sfruttare la sua positività"

Antonio Caracciolo, capitano del Pisa, è stato intervistato da DAZN prima della gara con l'Hellas Verona: "E' la prima volta che mi capita di avere un allenatore più giovane, è arrivato carico. Lui e il suo staff hanno sposato il progetto nonostante la situazione. Dobbiamo sfruttarne la positività, per metterla in campo".

Quali sono state le prime richieste?

"In questo momento ci ha detto di lavorare da squadra, tutti insieme. Non vuole nessuno che cammini o si tiri indietro nei contrasti, in questi tre giorni ci ha trasmesso la voglia di lavorare".