Carrarese-Sudtirol, i convocati di Calabro: ci sono Guercio e Rouhi. Out Troise
Attraverso i propri canali ufficiali la Carrarese ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Antonio Calabro per la gara in programma domani contro il Sudtirol e valida per la 23ª giornata del campionato di Serie B.
Rispetto al match dello scorso weekend contro il Venezia risultano disponibili i neo acquisti Guercio e Rouhi in difesa, oltre ad Accornero in attacco. Out Troise a centrocampo oltre ai lungodegenti Cham, Salamon, e Bouah.
Portieri: Bleve, Fiorillo, Garofani
Difensori: Calabrese, Guercio, Imperiale, Oliana, Rouhi, Ruggeri
Centrocampisti: Belloni, Hasa, Lordkipanidze, Melegoni, Parlanti, Schiavi, Zanon, Zuelli
Attaccanti: Abiuso, Accornero, Distefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa
