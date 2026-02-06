Sabatini: "Si sa che Spalletti ha due o tre calciatori del suo ex Napoli tra i pensieri..."

Sandro Sabatini, noto giornalista, è intervenuto a Radio Marte per parlare di diversi temi legati al Napoli e non solo: "Lobotka alla Juventus l’anno prossimo? Non posso aggiungere nulla a queste parole. Si sa che Spalletti abbia due o tre calciatori del suo ex Napoli nei suoi pensieri e che porterebbe serenamente alla Juventus. Penso ci sia Lobotka tra questi tre, lo slovacco migliorò molto con Spalletti che vuole anche Osimhen e Anguissa. Spalletti ha trovato un mini surrogato di Anguissa in Thuram, mentre uno come Lobotka non ce l’ha.

Ah, è stato Cassano a parlare di Lobotka? Con Cassano sono spesso d’accordo, con lui non sono d’accordo solo quando mi insulta. Però resterei sorpreso che Spalletti si sia confidato con Cassano (ride ndr.)”.