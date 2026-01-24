Pisa, Loyola porta ottimismo: "Faremo bene, ho fiducia. Adesso tiriamoci su in classifica"

Felipe Loyola, nuovo centrocampista del Pisa, parla così in una breve intervista concessa nel giorno del suo approdo ufficiale in nerazzurro: "Per me giocare vuol dire dare sempre tutto, non dare mai un pallone per perso. Mi do al 100% in campo, con grinta e con passione. Mi considero anche un giocatore forte fisicamente e tecnicamente, quindi sono a disposizione della squadra: voglio dare il mio contributo e far vedere in campo il mio modo di giocare e quanto mi spendo, sia in casa sia in trasferta.”

Parli spesso di “garra”. Cosa significa per te?

“Per me la garra è un insieme di spirito, anima e passione. Vivere il calcio così è quello che mi ha fatto crescere sempre di più come giocatore: il desiderio, la fame, e dimostrarlo partita dopo partita. Questa è la definizione, per me, di un giocatore con garra: non è solo buttarsi a terra, ma dare tutto con il calcio e con la passione, andare forte, contrastare sempre con decisione.”

Raccontaci il tuo percorso. Da dove arrivi?

“Ho iniziato al Colo Colo, in Cile. Poi ho avuto un passaggio al Fernández Vial, un club di terza divisione in Cile: siamo saliti in Serie B e mi è andata molto bene. Poi sono andato in prima divisione all’Huachipato, dove abbiamo vinto il campionato cileno già nel primo anno. Lì ho debuttato con la Nazionale. Mi è andata molto bene e poi abbiamo giocato la Copa Libertadores contro Estudiantes e Gremio. Abbiamo vinto in Brasile e in Argentina, ci è andata molto bene anche come squadra. Da lì mi ha comprato l’Independiente in Argentina, dove sono stato un anno e mezzo: è stata un’esperienza bellissima. Sono andato via molto felice dal club. Ora questo è un nuovo obiettivo che affronto oggi: a 25 anni mi sento molto preparato per venire qui e fare molto bene.”

Un messaggio ai tifosi del Pisa?

“Chiedo ai tifosi di starci vicino, perché la squadra darà tutto in campo. I miei compagni mi hanno accolto molto bene: c’è un ottimo gruppo e credo che sia fondamentale per affrontare la posizione in cui siamo adesso. Tutti insieme possiamo tirarla fuori, in casa o in trasferta, a prescindere dall’avversario. Faremo molto bene. Ho tanta fiducia.”