Pisa, primo esborso per Loyola: 300mila euro all’Independiente dopo la terza presenza
SestaPorta.news fa il punto sui contorni economici dell'arrivo di Loyola in nerazzurro: per il cileno ieri terza presenza con la maglia del Pisa e primo scatto economico dell’operazione. Questa sera contro il Milan, per Felipe Loyola, non sarà solo una partita delicata sul piano tecnico. Con l’ingresso in campo scatterà infatti il primo bonus previsto nell’accordo con l’Independiente: 300mila euro che il Pisa dovrà riconoscere al club argentino.
L’intesa raggiunta prevedeva una serie di step legati alle presenze. Il primo traguardo arriva proprio alla terza apparizione ufficiale con la maglia nerazzurra. Un passaggio formale ma significativo, che certifica l’avvio concreto dell’investimento sul centrocampista.
Non è tutto. Con altre due presenze, infatti, scatterà automaticamente l’obbligo di riscatto. A quel punto Loyola diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Pisa. L’accordo prevede il pagamento rateale di 5,5 milioni di euro all’Independiente, cifra che porterà l’investimento complessivo a circa 7,5 milioni.