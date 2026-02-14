Primo gol di Loyola, l'acquisto più articolato del Pisa. Che può costare più di Durosinmi

Felipe Loyola ieri sera ha illuso i tifosi del Pisa. Il centrocampista cileno classe 2000 a circa venti minuti dal termine della sfida contro il Milan ha sfruttato il mal posizionamento della difesa rossonera su un cross dalla sinistra per realizzare la rete dell'1-1. Un pareggio durato circa un quarto d'ora, solo fino alla lucida azione di sfondamento di Luka Modric che ha permesso ai rossoneri di tornare in vantaggio. Di riportarli a -5 dall'Inter capolista. "La differenza principale tra il calcio argentino e quello italiano l'ho notata nell'intensità, nella fisicità e dal punto di vista tattico. Qui mi hanno accolto bene, sin dal primo momento, sappiamo qual è il nostro obbiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo", disse in sede di presentazione un calciatore che in Sud America ha giocato sia in Argentina che in Cile.

Loyola verrà presto riscattato dalla società nerazzurra. L'accordo col club di La Plata prevede infatti un obbligo di riscatto alla quinta presenza del centrocampista 25enne, un accordo decisamente articolato che è stato definito su queste basi: 1.5 milioni di euro per il prestito oneroso più diritto di riscatto fissato a 5.5 milioni che diventa obbligo dopo altre due partite. Non finisce qui: l'acquisto riguarderà infatti il 70% del suo cartellino, ma è già stato fissato il prezzo per l'altro 30% che il Pisa potrà far suo in un secondo momento previo pagamento di ulteriori 4.5 milioni.

Il calciatore classe 2000 a conti fatti potrebbe insomma costare al Pisa 11.5 milioni di euro. Un investimento potenzialmente ancor più costoso di quel Durosinmi che al momento rappresenta il record di spesa coi suoi nove milioni di euro più due di bonus per acquistarlo a gennaio dal Viktoria Plzen.