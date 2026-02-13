Pisa-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri sceglie Nkunku e Loftus-Cheek. Out Durosinmi
Tutto pronto all'Arena Garibaldi per il fischio di inizio della sfida tra Pisa e Milan, in programma alle 20:45 e che aprirà la 25esima giornata del campionato di Serie A. Prima gara in casa giocata da Oscar Hiljemark dopo il debutto con pareggio al Bentegodi di una settimana fa. Va a caccia di tre punti pesanti la formazione di Massimiliano Allegri, che le consentirebbero di guardare rilassata gli scontri al vertice di questo weekend. Queste le formazioni ufficiali:
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilkovic.
A disposizione: Luppichini, Guizzo, Leris, Hojholt, Meister, Cuadrado, Akinsanmiro, Durosinmi, Iling-Jr, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Lorran.
Allenatore Oscar Hiljemark.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, De Winter, Fullkrug, Leao, Pulisic, Odogu. Jashari
Allenatore: Massimiliano Allegri.