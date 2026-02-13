Pisa, Moreo: "Giocherò ancora dietro la punta, Hiljemark ha portato entusiasmo"

Stefano Moreo, attaccante del Pisa, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida col Pisa: "Non giocherò prima punta, ma sotto come al solito. Il nuovo mister è arrivato qui con grande entusiasmo, andiamo tutti forte negli allenamenti perché è appena arrivato e vogliamo farci vedere. Sicuramente stare in fondo non è bello per la piazza, mancava dalla Serie A da tanto tempo e vorrebbero che la squadra fosse più in alto. Ce la stiamo mettendo tutta per fare meglio, speriamo che questa partita possa portare dei punti affrontandola con l'atteggiamento giusto".