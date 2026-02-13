Milan, Allegri: "L'Inter va velocemente, non perdiamo di vista il nostro obiettivo"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara col Pisa: "Credo che ci sia poco da fare, bisogna fare più punti possibili per la Champions. L'Inter viene da una serie infinita di vittorie, è una squadra che sta camminando velocemente. Non bisogna perdere vista il nostro obiettivo, stasera è una partita complicata perché il Pisa ha sempre combattuto: ha un allenatore nuovo e quindi sarà uno stimolo per tutti. Bisogna fare una partita seria e soprattutto di grande rispetto".

Cosa dovrà fare il Milan stasera per vincere contro una piccola?

"Bisogna giocare molto bene tecnicamente, con una precisione di passaggi molto alta perché loro sono una squadra molto fisica che ti viene addosso. Bisogna difendere bene sui cross, perché occupano molto bene l'area: anche a Verona hanno avuto situazioni favorevoli negli ultimi minuti. Le partite vanno vinte sul campo, perché è l'unica cosa che conta".

Nkunku e Loftus-Cheek danno più garanzie in questo momento?

"Se stanno meglio e danno più garanzie lo vediamo dopo la partita. Leao sta molto meglio, è stato in dubbio fino alla fine se farlo giocare o no. Pulisic ha fatto un allenamento ieri con la squadra e avrà 15-20 minuti, Fullkrug sta bene, c'è Jashari. Abbiamo una buona panchina, finora chi è entrato ha fatto sempre bene".