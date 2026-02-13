Juventus, occhio a questo Icardi: 6 gol nelle ultime 7, ma comanda sempre Shomurodov

Tripletta di Mauro Icardi nel 5-1 che il Galatasaray ha rifilato all'Eyupspor questa sera, nella gara valida per la 22^ giornata della Super Lig turca. L'ex bomber dell'Inter ha mandato così un messaggio alla Juventus, prossima avversaria per i playoff di Champions League, per accedere agli ottavi di finale (andata in programma il 17 febbraio).

L'attaccante argentino ha raggiunto, con questi tre gol, quota 13 reti in campionato (in 21 apparizioni), cui bisogna aggiungere due gol nelle coppe nazionali. 6 i gol nelle ultime 7 gare di campionato per Maurito. In classifica marcatori, tuttavia, Icardi non è in cima alla graduatoria. Davanti di lui ci sono infatti Paul Onuachu del Trabzonspor e l'ex Roma Eldor Shomurodov (oggi all'Istanbul Basaksehir), entrambi a quota 15 reti. Proprio nelle scorse settimane Icardi è stato un profilo chiacchierato per rinforzare la Juventus di Spalletti: fra pochi giorni lo scontro fra Juventus e Galatasaray per l'accesso agli ottavi di Champions. Vediamo di seguito la classifica aggiornata dei marcatori nel campionato turco.

La classifica marcatori in Super Lig turca:

15 gol: Paul Onuachu (Trabzonspor) e Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir)

13 gol: Mauro Icardi (Galatasaray)

12 gol: Talisca (Fenerbahce)

9 gol: Victor Osimhen (Galatasaray), Ernest Muci e Felipe Augusto da Silva (Trabzonspor), Mohamed Bayo (Gaziantep), Marco Asensio (Fenerbahce)