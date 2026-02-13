Il Milan si gode la crescita di Athekame. Marcolin: "Il merito è di Allegri, ti entra nella testa"

L’assenza di Alexis Saelemaekers, fermato da un infortunio, spalanca nuovamente le porte dell’undici titolare a Zachary Athekame, che parte dal primo minuto anche nella sfida tra Pisa e Milan. Per l’esterno svizzero si tratta di un’altra occasione importante per mettersi in mostra e dare continuità alle buone impressioni già lasciate in stagione.

Proprio nella gara d’andata contro i toscani, Athekame aveva trovato il suo primo – e finora unico – centro in maglia rossonera, firmando il gol che aveva fissato il risultato sul 2-2 finale. A tal proposito, nel prepartita di DAZN è intervenuto Dario Marcolin, che ha analizzato la crescita del giocatore e il contesto in cui si è inserito.

Secondo l’ex centrocampista, dietro al rendimento di Athekame c’è anche il lavoro dell’allenatore: "Il merito è di Allegri, è un allenatore che migliora il prodotto e ti entra nella testa. Athekame ha cavalcato l’onda. Saelemaekers è il titolare, ma quando sei al Milan l’occasione arriva. Lui stasera la deve sfruttare, anche perché Saelemaekers dovrebbe rientrare mercoledì con il Como".