Pisa, con il Milan terza presenza per Felipe Loyola: scatta il primo bonus per l'Independiente
Terza gara con la maglia del Pisa e primo effetto concreto sul piano economico. La sfida di questa sera contro il Milan, per Felipe Loyola, non rappresenta soltanto un banco di prova tecnico, ma anche un momento importante dal punto di vista contrattuale. Come riferisce il portale SestaPorta.news, con la sua presenza in campo, infatti, si attiverà il primo bonus previsto nell’accordo stipulato con l’Independiente, ossia 300mila euro che il Pisa dovrà versare al club argentino.
L’intesa tra le parti era stata costruita su diversi step legati al numero di presenze ufficiali. Il primo scatto scatta proprio alla terza apparizione stagionale con il Pisa.
Ma non finisce qui. Al raggiungimento di altre due presenze scatterà automaticamente l’obbligo di riscatto, trasformando il trasferimento in definitivo. In quel momento Loyola diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Pisa. L’operazione prevede un pagamento dilazionato di 5,5 milioni di euro all’Independiente, cifra che porterà l’investimento complessivo intorno ai 7,5 milioni considerando anche i bonus.