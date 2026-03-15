Live TMW Pisa, Oscar Hiljemark: "Sono molto contento e orgoglioso per questa vittoria"

17:00 - Tra pochi minuti le dichiarazioni di Oscar Hiljemark al termine di Pisa Cagliari. Diretta testuale a cura di TMW .

17:33 - INIZIO CONFERENZA

Un commento sulla partita e le scelte di formazione?

"Sono molto contento e orgoglioso. Abbiamo fatto i primi venti minuti ottimi, poi l'espulsione poteva compromettere la gara ma non noi che abbiamo reagito benissimo. Ho visto benisimo Tramoni e Canestrelli e ho pensato di metterli. Oggi abbiamo avuto una squadra che voleva vincere".

Cosa le è piaciuto di più?

"I primi 20-25 minuti sono stati ottimi, il cartellino ha cambiato la partita ma i ragazzi si sono difesi benissimo":

Un commento su Caracciolo e sul rosso di Durosinmi

"Antonio ha sempre fatto benissimo, e ha sfiorato il terzo. Sono contento per lui. Non ho visto il rosso, ma contano i tre punti sia per la città che per i tifosi".

Qual è l'importanza di Moreo e Calabresi?

"Questo è un gruppo bellissimo, come dissi appena sono arrivato. Loro lavorano tutti i giorni per migliorare e si meritano questi tre punti. Devono godersi questo successo".

Un commento sulla prestazione di Aebischer?

"In inferiorità numerica le cose si complicano, ma ho vsto Michael molto bene e ha fatto una grande partita. Ho pensato di cambiarlo".

Come ha vissuto la settimana

"L'importante è il Pisa, tutto il resto no. I tre punti sono per i tifosi e da domani penseremo alla prossima gara".

17:42 - INIZIO CONFERENZA