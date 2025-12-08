Pisa-Parma 0-1, le pagelle: Delprato-Valenti un muro invalicabile, follia di Nzola

PISA

Scuffet 6,5 - Reattivo su Benedyczak in avvio di gara, incolpevole invece sul rigore perfetto di Pellegrino. Raramente chiamato in causa, risponde sempre con sicurezza.

Calabresi 6 - Poco sollecitato, riesce a leggere le fiammate di Ondrejka limitandone gli inserimenti. Prova a proporsi anche in avanti nella ripresa, prima del cambio.

Caracciolo 5,5 - Sfortunato in occasione del rigore, il suo fallo di mano decide la partita. Per il resto è sempre attento e ordinato, nel corpo a corpo maschio con Pellegrino che alla fine non ha un vincitore.

Canestrelli 6 - Il Parma attacca praticamente solo nel primo tempo e riesce ad incidere dal suo lato. Lui però non ha particolari colpe nelle poche occasioni create dai crociati.

Touré 6 - La sua fisicità diventa un fattore sui tanti cross sfornati, ma questa volte non incide. Tanto dinamismo su quella fascia, crea qualche grattacapo a Valeri.

Piccinini 6 - Uno dei più attivi nella mediana nerazzurra, i suoi inserimento chiedono particolare attenzione alla retroguardia del Parma. Arriva con i tempi giusti in un paio di occasione, ma non riesce a pungere. Dal 76’ Lorran sv

Aebischer 6 - Smista con ordine in mezzo al campo e quando c'è da contenere lo fa senza andare troppo in affanno.

Marin 5,5 - In mezzo al campo c’è poca qualità e tanti duelli. Lui non si sottrae, ma il suo apporto a livello di inserimenti è praticamente nullo, nonostante i tanti traversoni messi dalle corsie. Dal 46’ Akinsanmiro 6,5 - Uno dei migliori nei suoi, i suoi strappi creano qualche problema al centrocampo del Parma. Un rientro molto prezioso per Gilardino.

Angori 6 - Una spina nel fianco per la difesa del Parma. I nerazzurri spingono con costanza su quella fascia, creando problemi alla retroguardia avversaria. Mette un buon traversone per Touré, ma spesso gli manca un po’ di precisione. Dal 46’ Leris 6 - Rientra sempre sul destro per mettere traversoni a ripetizione in area, i compagni però non riescono ad approfittarne.

Meister 5 - I palloni che scorrono dentro l'area di rigore sono diversi, i difensori del Parma però lo sovrastano, anticipandolo in ogni occasione. Completamente fuori partita.

Nzola 4,5 - Ha sulla testa il pallone del pareggio, ma trova Valeri a dirgli di no. E' una delle poche vere occasioni, anche se nella ripresa era in crescita rispetto al primo tempo. Poi però commette una follia tirando un calcio a Keita, rosso diretto che priva Gilardino del suo centravanti per la prossima gara. Partenza anticipata per la Coppa d'Africa.

All. Alberto Gilardino 5 - Alla fine è un episodio a condannare il Pisa, che ci ha provato con cuore e orgoglio più che con le idee. I cambi accelerano il passo dei nerazzurri, ma non riescono a dare alternative ai tanti traversoni che la difesa del Parma legge benissimo. Bisognava provare qualcosa di diverso.

PARMA

Corvi 6,5 - Dopo il grave errore contro l'Udinese non era facile tornare titolare in una partita così delicata. Riesce a lavorare con serenità, dando sicurezza al reparto con un paio di uscite basse.

Britschgi 7 - Gioca un’altra prestazione da veterano. A neanche vent’anni, lo svizzero è diventato una colonna portante del Parma di Cuesta. Attento e puntuale in ogni chiusura, mette lo zampino del gol, propiziando il calcio di rigore.

Delprato 7 - Quando c’è da alzare il muro, rimanendo concentrati senza sbavature, il capitano del Parma è una certezza. Arriva su tutti i palloni e guida con personalità il reparto arretrato, anche nel ruolo di centrale nella difesa a quattro.

Valenti 7 - Altra prestazione da incorniciare dell’argentino, che a parte qualche passo a vuoto, si conferma uno dei più in palla di questo inizio stagione. Vince tutti i duelli aerei e nel corpo a corpo non molla di un centimetro.

Valeri 6 - Il suo salvataggio su Nzola salva il Parma e salva anche il suo pomeriggio. L’ex Cremonese oggi è impreciso, sbaglia diversi palloni ed è ingenuo in diverse situazioni. A tempo ormai scaduto però, compie un salvataggio che vale tre punti.

Bernabé 6,5 - In una partita maschia fatta di duelli, mette da parte il fioretto e tira fuori la spada, facendosi apprezzare per diversi recuperi difensivi. Con i piedi non è perfetto ma smista lui un ottimo pallone per Benedyczak, su cui salva Scuffet. Dal 75’ Ordonez sv

Estevez 6 - Tanto lavoro oscuro, le sue marcature preventive chiudono le linee centrali e impediscono al Pisa di trovare una soluzione alternativa rispetto ai traversoni in area.

Keita 6 - Prestazione ordinata e attenta, quando la squadra cala lui viene fuori, riuscendo a dare brillantezza al centrocampo. Ottimo lavoro in fase di contenimento.

Benedyczak 7 - Dopo aver interrotto il digiuno in Coppa, il polacco trova anche la prima rete in carriera in Serie A con un calcio di rigore perfetto. Non è costante, ma quando si accende è il più pericoloso. Dal 75’ Oristanio sv. Dal 90+1' Lovik sv

Ondrejka 6 - Primo gettone da titolare in stagione, che consente al Parma il cambio modulo. Lo svedese mette minuti nelle gambe, ma ancora non è al top. Qualche giocata di qualità, ma solo a sprazzi. Dal 58’ Sorensen 6 - Nel momento del bisogno, mette corsa e brillantezza al servizio della squadra. Lucido nella gestione in un momento delicato.

Pellegrino 6 - Non gli arriva un pallone giocabile, ma lotta come può contro la difesa del Pisa e nel finale si fa apprezzare gestendo bene spalle alla porta e facendo respirare i compagni.

All. Carlos Cuesta 6,5 - La scelta di confermare Benedyczak dopo il gol in Coppa paga. Il Parma dimostra nuovamente di aver costruito una solidità difensiva invidiabile e gestisce il vantaggio con lucidità, tirando fuori il carattere. Di certo si può fare di più, ma oggi contava solo il risultato e queste partite, l'anno scorso, il Parma non le vinceva.