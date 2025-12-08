Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pisa-Parma 0-1, le pagelle: Delprato-Valenti un muro invalicabile, follia di Nzola

Pisa-Parma 0-1, le pagelle: Delprato-Valenti un muro invalicabile, follia di NzolaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:18Serie A
Tommaso Rocca

PISA

Scuffet 6,5 - Reattivo su Benedyczak in avvio di gara, incolpevole invece sul rigore perfetto di Pellegrino. Raramente chiamato in causa, risponde sempre con sicurezza.

Calabresi 6 - Poco sollecitato, riesce a leggere le fiammate di Ondrejka limitandone gli inserimenti. Prova a proporsi anche in avanti nella ripresa, prima del cambio.

Caracciolo 5,5 - Sfortunato in occasione del rigore, il suo fallo di mano decide la partita. Per il resto è sempre attento e ordinato, nel corpo a corpo maschio con Pellegrino che alla fine non ha un vincitore.

Canestrelli 6 - Il Parma attacca praticamente solo nel primo tempo e riesce ad incidere dal suo lato. Lui però non ha particolari colpe nelle poche occasioni create dai crociati.

Touré 6 - La sua fisicità diventa un fattore sui tanti cross sfornati, ma questa volte non incide. Tanto dinamismo su quella fascia, crea qualche grattacapo a Valeri.

Piccinini 6 - Uno dei più attivi nella mediana nerazzurra, i suoi inserimento chiedono particolare attenzione alla retroguardia del Parma. Arriva con i tempi giusti in un paio di occasione, ma non riesce a pungere. Dal 76’ Lorran sv

Aebischer 6 - Smista con ordine in mezzo al campo e quando c'è da contenere lo fa senza andare troppo in affanno.

Marin 5,5 - In mezzo al campo c’è poca qualità e tanti duelli. Lui non si sottrae, ma il suo apporto a livello di inserimenti è praticamente nullo, nonostante i tanti traversoni messi dalle corsie. Dal 46’ Akinsanmiro 6,5 - Uno dei migliori nei suoi, i suoi strappi creano qualche problema al centrocampo del Parma. Un rientro molto prezioso per Gilardino.

Angori 6 - Una spina nel fianco per la difesa del Parma. I nerazzurri spingono con costanza su quella fascia, creando problemi alla retroguardia avversaria. Mette un buon traversone per Touré, ma spesso gli manca un po’ di precisione. Dal 46’ Leris 6 - Rientra sempre sul destro per mettere traversoni a ripetizione in area, i compagni però non riescono ad approfittarne.

Meister 5 - I palloni che scorrono dentro l'area di rigore sono diversi, i difensori del Parma però lo sovrastano, anticipandolo in ogni occasione. Completamente fuori partita.

Nzola 4,5 - Ha sulla testa il pallone del pareggio, ma trova Valeri a dirgli di no. E' una delle poche vere occasioni, anche se nella ripresa era in crescita rispetto al primo tempo. Poi però commette una follia tirando un calcio a Keita, rosso diretto che priva Gilardino del suo centravanti per la prossima gara. Partenza anticipata per la Coppa d'Africa.

All. Alberto Gilardino 5 - Alla fine è un episodio a condannare il Pisa, che ci ha provato con cuore e orgoglio più che con le idee. I cambi accelerano il passo dei nerazzurri, ma non riescono a dare alternative ai tanti traversoni che la difesa del Parma legge benissimo. Bisognava provare qualcosa di diverso.

PARMA

Corvi 6,5 - Dopo il grave errore contro l'Udinese non era facile tornare titolare in una partita così delicata. Riesce a lavorare con serenità, dando sicurezza al reparto con un paio di uscite basse.

Britschgi 7 - Gioca un’altra prestazione da veterano. A neanche vent’anni, lo svizzero è diventato una colonna portante del Parma di Cuesta. Attento e puntuale in ogni chiusura, mette lo zampino del gol, propiziando il calcio di rigore.

Delprato 7 - Quando c’è da alzare il muro, rimanendo concentrati senza sbavature, il capitano del Parma è una certezza. Arriva su tutti i palloni e guida con personalità il reparto arretrato, anche nel ruolo di centrale nella difesa a quattro.

Valenti 7 - Altra prestazione da incorniciare dell’argentino, che a parte qualche passo a vuoto, si conferma uno dei più in palla di questo inizio stagione. Vince tutti i duelli aerei e nel corpo a corpo non molla di un centimetro.

Valeri 6 - Il suo salvataggio su Nzola salva il Parma e salva anche il suo pomeriggio. L’ex Cremonese oggi è impreciso, sbaglia diversi palloni ed è ingenuo in diverse situazioni. A tempo ormai scaduto però, compie un salvataggio che vale tre punti.

Bernabé 6,5 - In una partita maschia fatta di duelli, mette da parte il fioretto e tira fuori la spada, facendosi apprezzare per diversi recuperi difensivi. Con i piedi non è perfetto ma smista lui un ottimo pallone per Benedyczak, su cui salva Scuffet. Dal 75’ Ordonez sv

Estevez 6 - Tanto lavoro oscuro, le sue marcature preventive chiudono le linee centrali e impediscono al Pisa di trovare una soluzione alternativa rispetto ai traversoni in area.

Keita 6 - Prestazione ordinata e attenta, quando la squadra cala lui viene fuori, riuscendo a dare brillantezza al centrocampo. Ottimo lavoro in fase di contenimento.

Benedyczak 7 - Dopo aver interrotto il digiuno in Coppa, il polacco trova anche la prima rete in carriera in Serie A con un calcio di rigore perfetto. Non è costante, ma quando si accende è il più pericoloso. Dal 75’ Oristanio sv. Dal 90+1' Lovik sv

Ondrejka 6 - Primo gettone da titolare in stagione, che consente al Parma il cambio modulo. Lo svedese mette minuti nelle gambe, ma ancora non è al top. Qualche giocata di qualità, ma solo a sprazzi. Dal 58’ Sorensen 6 - Nel momento del bisogno, mette corsa e brillantezza al servizio della squadra. Lucido nella gestione in un momento delicato.

Pellegrino 6 - Non gli arriva un pallone giocabile, ma lotta come può contro la difesa del Pisa e nel finale si fa apprezzare gestendo bene spalle alla porta e facendo respirare i compagni.

All. Carlos Cuesta 6,5 - La scelta di confermare Benedyczak dopo il gol in Coppa paga. Il Parma dimostra nuovamente di aver costruito una solidità difensiva invidiabile e gestisce il vantaggio con lucidità, tirando fuori il carattere. Di certo si può fare di più, ma oggi contava solo il risultato e queste partite, l'anno scorso, il Parma non le vinceva.

Articoli correlati
Cuesta: "Cambio di Oristanio dopo un quarto d'ora la decisione più difficile della... Cuesta: "Cambio di Oristanio dopo un quarto d'ora la decisione più difficile della mia vita"
Parma, Bernabé e Benedyczak sostituiti: contusione all'anca per uno, crampi per l'altro... Parma, Bernabé e Benedyczak sostituiti: contusione all'anca per uno, crampi per l'altro
Pisa, Gilardino: "Nel secondo tempo dominato il Parma. Nzola? Ha fatto una stupidaggine"... Pisa, Gilardino: "Nel secondo tempo dominato il Parma. Nzola? Ha fatto una stupidaggine"
Altre notizie Serie A
Pisa, il dg Corrado: "È ovvio che faremo qualcosa sul mercato a gennaio" Pisa, il dg Corrado: "È ovvio che faremo qualcosa sul mercato a gennaio"
Scarpette al chiodo FC: tutti i giocatori che si sono ritirati nel 2025: Busquets... Scarpette al chiodo FC: tutti i giocatori che si sono ritirati nel 2025: Busquets e Alba gli ultimi
Malinovskyi la sblocca su rigore, Genoa avanti a Udine al 34' Malinovskyi la sblocca su rigore, Genoa avanti a Udine al 34'
Cuesta: "Cambio di Oristanio dopo un quarto d'ora la decisione più difficile della... Cuesta: "Cambio di Oristanio dopo un quarto d'ora la decisione più difficile della mia vita"
Udinese-Genoa, c'è il primo cambio dopo 15': problemi per Zemura Udinese-Genoa, c'è il primo cambio dopo 15': problemi per Zemura
Pulisic con la febbre, Gimenez ai box: Milan, che occasione per Nkunku Pulisic con la febbre, Gimenez ai box: Milan, che occasione per Nkunku
Parma, Bernabé e Benedyczak sostituiti: contusione all'anca per uno, crampi per l'altro... TMWParma, Bernabé e Benedyczak sostituiti: contusione all'anca per uno, crampi per l'altro
Pisa, Gilardino: "Nel secondo tempo dominato il Parma. Nzola? Ha fatto una stupidaggine"... Pisa, Gilardino: "Nel secondo tempo dominato il Parma. Nzola? Ha fatto una stupidaggine"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: Pulisic in dubbio fino all'ultimo, pronto Nkunku
2 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Loftus-Cheek più di Ricci
3 Udinese-Genoa, le probabili formazioni: Zaniolo e Davis sfidano Vitinha e Colombo
4 Pisa-Parma, le probabili formazioni: Nzola non si tocca, Guaita lascia il posto a Corvi
5 Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Ora in radio
Scanner 18:05Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: il Parma aggancia Cagliari e Torino, +4 sulla terzultima
Immagine top news n.1 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine top news n.2 Il Liverpool sfiderà l'Inter senza Mohamed Salah: l'egiziano escluso dai convocati
Immagine top news n.3 Chivu: "Acerbi può giocare due partite in tre giorni. Dumfries? Ci vorrà ancora tempo"
Immagine top news n.4 Spalletti, Comolli e Chiellini: la nuova Juve non c'è. E il mercato è stato sbugiardato da tutti
Immagine top news n.5 Pulisic sta meglio e parte per Torino. Le ultime sul Milan in vista del posticipo di Serie A
Immagine top news n.6 Quando dall'inizio se non ieri? In casa Juve prosegue la gestione cervellotica di David
Immagine top news n.7 Spalletti e la postilla dedicata ad ADL: il suo lavoro ha prodotto tre grandi plusvalenze
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.2 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.3 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.4 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che succede alla Roma? Il commento degli opinionisti di TMW
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Fiorentina, servono uomini forti in dirigenza. Ora squadra allo sbando”
Immagine news Serie A n.3 Impallomeni: “Napoli squadra da battere. Roma? Non può prescindere dall'intensità”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, il dg Corrado: "È ovvio che faremo qualcosa sul mercato a gennaio"
Immagine news Serie A n.2 Scarpette al chiodo FC: tutti i giocatori che si sono ritirati nel 2025: Busquets e Alba gli ultimi
Immagine news Serie A n.3 Malinovskyi la sblocca su rigore, Genoa avanti a Udine al 34'
Immagine news Serie A n.4 Cuesta: "Cambio di Oristanio dopo un quarto d'ora la decisione più difficile della mia vita"
Immagine news Serie A n.5 Udinese-Genoa, c'è il primo cambio dopo 15': problemi per Zemura
Immagine news Serie A n.6 Pulisic con la febbre, Gimenez ai box: Milan, che occasione per Nkunku
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, parla il presidente Salerno: "Il VAR non può essere usato così. Il gol di Gondo era ok"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Mignani: "Dispiacere e rammarico. Dovevamo portare a casa qualcosa in più"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco amareggiato dopo il pari: "Servita più cattiveria sull'1-0"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: "Questo pareggio vale come una vittoria"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Possanzini: "Questo risultato a me fa rosicare tanto, tantissimo"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 15ª giornata: Bari-Pescara 0-1. Al 45' decide il gol di Di Nardo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sambenedettese, Piccoli: "La società mi ha voluto fortemente. Sono felice"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, vince la Giana Erminio: 2-1 alla Triestina. Tutti i risultati e le classifiche dei tre gironi
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 17ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Vittorie importanti per Lecco e Ascoli
Immagine news Serie C n.4 Fontana: "Il Trapani senza penalità sarebbe fra le prime. Nel C incertezza fino alla fine"
Immagine news Serie C n.5 Okaka è una scommessa vinta. Il Ravenna si gode un ritrovato bomber: finora sempre decisivo
Immagine news Serie C n.6 Novara furioso con l'arbitraggio: "Il Vicenza non ha bisogno di aiuti. Siamo arrabbiati e preoccupati"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, Piemonte tiene la Lazio in scia Europa: 2-1 al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women secondo, Sottili: "Questa squadra sa soffrire nei momenti di difficoltà"
Immagine news Calcio femminile n.3 Insulti sessisti all'arbitra di Moncalieri-Pro Palazzolo femminile: "Vai a lavare i piatti"
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juventus si prepara alla sfida col St. Polten: tutte a disposizione di mister Canzi
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, Inter a valanga sul Genoa. Il Como vola al secondo posto
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, Kruse lancia il Como al secondo posto: 1-0 al Parma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?