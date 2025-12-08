Liverpool a Milano senza Salah e Chiesa, il Parma sbanca Pisa: le top news delle 18

Si concluderà nella giornata di oggi la 14^ giornata di Serie A, con una partita che si è già disputata e altre due in arrivo per chiudere i giochi del lungo weekend del fine settimana del calcio italiano. Nella sfida delle ore 15 di questo lunedì di Immacolata Concezione, il Parma mette in cascina punti importanti per la corsa salvezza, battendo 1-0 in trasferta il Pisa, in una contesa decisa dal calcio di rigore trasformato da Benedyczak nel corso del primo tempo alla Cetilar Arena.

Prima della sfida serale che vedrà il Milan impegnato sul campo del Torino (fischio d'inizio allo stadio Olimpico Grande Torino alle 20:45), alle ore 18:00 è la volta del match tra l'Udinese e il Genoa. Di seguito le formazioni ufficiali della gara.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Masini, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.

Sarà un Liverpool piuttosto rimaneggiato, quello che domani ospita l'Inter in Champions League. E che deve fare i conti con il caso Salah, che paga la durissima intervista rilasciata sabato scorso, in cui ha raccontato un rapporto ai minimi termini con Arne Slot. L'egiziano non andrà incontro a provvedimenti disciplinari, secondo quanto riferito da fonti d’oltremanica. L’attaccante si era comunque allenato con i compagni questa mattina, ma non è presente sul volo che ha lasciato in data odierna l’aeroporto del Merseyside.

E non c'è solo l'assenza di Salah: nella lista dei calciatori convocati dall’allenatore dei Reds, mancano infatti Federico Chiesa (che in questa Champions ha giocato tre partite, per un totale di 61 minuti) e Wataru Endo.