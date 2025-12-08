Juve Stabia, Abate: "Frosinone molto forte, senza ferocia rischiamo di soffrire"

Al termine del match tra Frosinone-Juve Stabia ha parlato nella sala stampa dello stadio Benito Stirpe di Frosinone il tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate. Queste le sue parole:

Mister perché questa differenza tra casa e trasferta?

"Ce lo domandiamo anche noi, la verità è che dobbiamo capire in fretta che per salvarci in questa categoria serve altro dal punto di vista dell'energia e della tensione. Bisogna tornare umili e pensare più al noi che all'io. Oggi la gara lo dimostra,facciamo le cose senza la ferocia di crederci fino in fondo. Abbiamo sofferto nella seconda parte del primo tempo contro una grande squadra, nella ripresa sembrava che eravamo partiti bene e poi invece siamo crollati.

Tre gare in otto giorni anno influito?

"Ha influito più l'assenza di Gabrielloni che si è fermato ieri ma non possiamo tirar fuori alibi. Pierobon ha bisogno di ritrovare il ritmo partita, ma non si tratta del singolo bisogna avere maggiore voglia di attaccare gli spazi. Siamo stati leggeri in alcune situazioni"

Mister in passato ha detto che è sempre meglio perdere con poco scarto...

"Si è vero ma nel primo tempo il Frosinone non ha avuto grandi occasioni, ci siamo sciolti dopo il secondo gol e poi il passivo poteva essere più largo. Ci devo mettere mano ma tranquilli che a qualcuno lo farò capire"

Mister ha affrontato diverse squadre che ora sono li su. Ci da una sua idea?

"Il Frosinone è una squadra che arriverà in fondo, a parer mio ci sono due, tre organici superiori ad altri ma il Frosinone ha esterni d'attacco veri e se ne trovano pochi di un'altra categoria. Qui è tutto il contesto che funziona, la proposta di gioco è moderna, frizzante. Faccio i compimenti ad Alvini, il Frosinone darà filo da torcere fino alla fine"