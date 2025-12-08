TMW Radio Orlando: “Fiorentina, servono uomini forti in dirigenza. Ora squadra allo sbando”

Massimo Orlando è stato ospite di Tmw Radio nel pomeriggio di Maracana.

La Fiorentina come può uscire dall'incubo che sta vivendo?

"Al di là dei giocatori e degli allenatori, quando si perde una partita, chi è della società che va davanti ai microfoni? Un tempo c'era Joe Barone, che aveva gli attributi. Ora la Fiorentina è allo sbando e ogni partita è uno strazio. O si mettono uomini forti di calcio in dirigenza o le cose potranno solo peggiorare".

La Juventus può ancora puntare al quarto posto?

"Al momento la vedo difficile perché ci sono almeno cinque squadre più forti della Juventus. Lo stesso Bologna e lo stesso Como lavorano meglio. Per la squadra che ha ora la Juventus farebbe un'impresa ad entrare tra le prime quattro. Spalletti proviene dalla batosta vissuta con l'Italia, ma detto ciò un allenatore come lui non può aver dimenticato come si lavora; probabilmente si aspettava un'altra qualità quando è arrivato. Penso che più di tanto al momento non possa fare".

Ti aspettavi una sconfitta così roboante del Como con l'Inter?

"È successo ciò che mi aspettavo, seppur non con un risultato così rotondo. Quando l'Inter gioca così però non ce n'è per nessuno. Comunque il Como ha mantenuto il proprio credo calcistico e già dalla prossima partita saprà rialzarsi".

Che sta succedendo alla Roma?

"Fino ad adesso Gasperini ha fatto un mezzo miracolo con i giocatori che ha a disposizione. Come cala leggermente la corsa e il pressing la squadra va in difficoltà. Spero solo che la società possa accontentare l'allenatore a Gennaio perché se lo è meritato. Detto questo sono solo due sconfitte di fila, non mi sembra una tragedia. Ora è semplicemente una squadra più normale".