Monza-Sudtirol 1-1, le pagelle: Odogwu risponde a Maric. Rallenta la capolista

Monza-Sudtirol 1-1, le pagelle: Odogwu risponde a Maric. Rallenta la capolista
Odogwu
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:32
Stefano Scarpetti

Risultato finale: Monza-Sudtirol 1-1

MONZA
Thiam 6 - Salva nel primo tempo sul colpo di testa a botta sicura di Merkaj. Per oltre mezzora della ripresa praticamente inoperoso, incolpevole sulla zampata vincente di Odogwu in mischia che finisce alla sua destra.

Izzo 6 - Soffre molto nella prima parte della gara ad assorbire gli arrembanti Casiraghi e Pecorino. Riesce a limitare i danni con esperienza e senso della posizione. Sul gol del pareggio degli altoatesini il suo intervento non è perfetto.

Delli Carri 6.5 - Mette lo zampino in più di un occasione a togliere le castagne dal fuoco sulle ficcanti ripartenze del Sudtirol. Guida la linea difensiva brianzola in maniera efficace, tocca la palla sul tiro di Odogwu ma non poteva fare di più.

Carboni 6 - Suo l’assist per il momentaneo vantaggio firmato da Maric, spesso efficace e attento nelle coperture nella sua zona di competenza. Nella circostanza della rete siglata dal Sudtirol poteva fare qualcosa di più.

Ciurria 5 -Ci mette tanta buona volontà ma non riesce ad incidere praticamente mai. Viene spesso pressato faticando a far ripartire l’azione, preso in mezzo dalle giocate in velocità del Sudtirol che soprattutto nel primo tempo sfonda nella sua zona di competenza. Dal 87’ Galazzi s.v.

Obiang 6 - Come spesso accade si schiaccia alle spalle dei difensori biancorossi per far ripartire l’azione ma spazi e non ce ne sono. Il pressing portato dalla truppa di Castori intasa la zona nevralgica del campo e lui fatica ad incidere

Pessina 5.5 - Discorso similare a quello fatto per il compagno, non riesce quasi mai a liberarsi dalla guardia per gli avversari per sfogare la sua qualità. Commette qualche errore non riuscendo a dare il cambio di passo alla squadra.

Azzi 6 - Quando il Monza combina qualcosa nasce dalla sua zona, non disputa una partita straordinaria ma quando ha la palla fra i piedi c’è sempre la sensazione di qualche pericolo per gli avversari. Suo l’assist per il clamoroso palo di Petagna.

Maric 6.5 - Sblocca una partita complicatissima con una bellissima girata, interrompendo un digiuno di un anno e mezzo. Fino a quando rimane in campo si spende per i compagni provando a dare profondità. Dal 68’ Petagna 6.5 - Entra in campo con tanta voglia di fare, sfiorando il gol di sinistro. Il suo palo nel finale grida vendetta.

Keita 5.5 – Molto lavoro ai fianchi della difesa del Sudtirol ma rimane ingabbiato centralmente, spesso appare ai margini della partita non riuscendo ad incidere. Dal 68’ Colombo 6 - Tutto sommato positivo il suo apporto a partita in corso. Il suo velenoso diagonale trova l’opposizione di Adamonis

Mota 5.5 – Inizia con un bel diagonale neutralizzato da Adamonis, poi commette due errori molto gravi favorendo gli avversari. Si spende molto guadagnando molte punizioni che fanno salire la squadra. Dal 80’ Alvarez s.v.

Paolo Bianco 5.5 - La sua squadra non riesce a venir a capo da una partita molto complicata, soffre il pressing degli altoatesini nella prima mezzora ma poi dopo aver sbloccato la gara si mette in modalità risparmio lasciando in bilico la gara, permettendo agli avversari il pareggio. Passo indietro sul piano dell'atteggiamento e personalità.

SUDTIROL
Adamonis 6 - Incolpevole sulla girata vincente di Maric poco oltre la mezzora. Ottimo l’intervento su Colombo nel finale, anche se non stilisticamente perfetto. Salvato dal palo sul colpo di testa a botta sicura di Petagna.

El Kaouakibi 6 - Copre la sua zona di competenza in maniera efficace, limitando il pericoloso asse composto da Carboni e Azzi. Dal 75' Davi s.v.

Kofler 5.5 - Concede qualcosa di troppo a Maric in occasione del gol brianzolo, soffre la fisicità e la vivacità di Petagna negli ultimi venti minuti.

Veseli 6 - Attento e concentrato sbarrando sistematicamente la strada agli attaccanti nel Monza. L’ex Monza e Salernitana si sgancia spesso dando il suo apporto alla fase d’attacco mettendo lo zampino sulla rete del pareggio.

Molina 5.5 - Dalla sua parte il Sudtirol spinge poco soprattutto nel primo tempo, viene chiamato in causa maggiormente nella ripresa. Ci mette volontà e voglia ma appare spesso impreciso e precipitoso.

Martini 6 - Schierato a sorpresa da Castori fornisce il suo apporto nelle due fasi, molto abile e reattivo in fase di rottura e nel pressing eseguito con i tempi giusti, più impreciso in costruzione. Dal 66’ Tait 6 - Con il suo ingresso aumenta il tasso di esperienza e quantità della squadra fornendo il suo apporto al forcing che trova sfogo nella deviazione vincente di Odogwu.

Tronchin 6 - Inizia la partita con un errore da matita blu. Non si perde d’animo continuando a giocare come se nulla fosse accaduto guidando con una regia lucida ed efficace le giocate degli altoatesini. Dal 88’Masiello s.v.

Casiraghi 6.5 - Qualche sprazzo di qualità del centrocampista brianzolo. Soprattutto nel primo tempo in coabitazione con Zedadka fa sudare le sette camice alla difesa del Monza. Dal 75’ Pietrangeli s.v.

Zedadka 6.5 - Altra mossa a sorpresa di Castori che si rivela vincente. La sua velocità mette sotto torchio sia Ciurria che Izzo. Mette cross non sempre raccolti dai compagni ma spesso insidiosi, nella ripresa il Monza gli prende le misure.

Pecorino 6 - Vince inizialmente il ballottaggio con Odogwu, sfrutta la possibilità offerta da Castori disputando una partita positiva. Mette al fisico il fisico creando problemi alla retroguardia brianzola, soprattutto nel primo tempo. Dal 66’ Odogwu 7- Entra e nel giro di dieci minuti firma il pareggio da attaccante di razza.

Merkaj 6 - Non concretizza le occasioni che ha disposizione, una spina nel fianco soprattutto nel primo tempo. Cala nel secondo tempo.

Fabrizio Castori 6.5 - Prepara in maniera impeccabile la partita schierando un 3-5-2 molto dinamico e attento, pressing sui portatori di palla senza mai dare respiro. La sua squadra non muore mai, rimane in partita e al momento giusto scocca la stoccata vincente, soffrendo nel finale di fronte all'assalto avversario.

Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l'aggancio
