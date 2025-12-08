Pulisic con la febbre, Gimenez ai box: Milan, che occasione per Nkunku

Christian Pulisic c’è, e fino all'ultimo minuto rimarrà in dubbio, ma non dovrebbe partire dall’inizio. L’attaccante statunitense, smaltito l’attacco febbrile delle ultime ore, ha raggiunto i compagni del Milan a Torino, ma dovrebbe sedere in panchina, almeno inizialmente. Allo stadio Olimpico Grande Torino mancherà anche Santi Gimenez, che potrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri con il Sassuolo.

Che occasione per Christopher Nkunku. A meno di sorprese - se Pulisic c’è, possono essere dietro l’angolo - quella con i granata dovrebbe così rappresentare un’opportunità per l’attaccante francese, che Allegri (oggi squalificato, la seguirà dalla tribuna) dovrebbe schierare da titolare al fianco di Rafael Leao. Arrivato a titolo definitivo dal Chelsea per 37 milioni di euro più 5 di bonus, Nkunku finora ha giocato undici partite con la maglia del Milan, di cui però solo quattro da titolare, fra campionato e Coppa Italia: un gol - in coppa - e un assist il suo bottino finora.

AAA centravanti cercasi. A meno di un mese dal mercato di gennaio, il tema resta particolarmente caldo nella Milano rossonera: complici le difficoltà di Gimenez - ancora a secco in questo campionato - il ds Igli Tare è al lavoro per mettere a disposizione di Allegri un altro attaccante, un centravanti “puro”. Caratteristiche che non sono proprio quelle di Nkunku ma il francese, che ne ha bisogno anche per difendere la convocazione con la sua nazionale in vista dei Mondiali 2026, può convincere dell’opportunità di non tornare sul mercato. D’altra parte, se anche lui iniziasse a ingranare, considerando la presenza di Leao e Pulisic, nonché le cifre investite in estate per strapparlo ai Blues di cui sopra, per il Milan potrebbe non avere molto senso spendere ancora nello stesso reparto.