Venezia, Stroppa: "Giusto annullare il gol di Haps, Daffara incredibile"

Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa dopo il match giocato dalla sua squadra contro l'Avellino.

Sul match - "Abbiamo giocato 90 minuti alla grande, con un cross nel primo tempo e un tiro nel secondo della squadra avversaria. Non ho visto altro. Devo solo fare i complimenti ai ragazzi, dovevamo solo buttarla dentro, peccato andare via senza due punti. Mi tengo la prestazione, ma c’è anche qualcosa di più. Non esagero quando dico che non abbiamo concesso nulla. Forse c’è un santo da aggiungere ad Avellino, Daffara ha fatto delle parate incredibili".

Sulle polemiche arbitrali - "Non facciamo la moviola, parliamo di calcio. La nostra prestazione è stata straordinaria, siamo rammaricati che andiamo via di qua senza il punteggio pieno. È stato giusto non convalidare il nostro gol nel finale, ma preferisco parlare di calcio. Qualche mese fa forse questa partita l’avremmo persa, siamo in crescita costante da quello che vedo in campo. Non è facile, il campionato è lungo e insidioso, ma possiamo arrivare lontano".