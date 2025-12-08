Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Avellino-Venezia 1-1, le pagelle: Daffara strepitoso, Adorante delude

Avellino-Venezia 1-1, le pagelle: Daffara strepitoso, Adorante delude
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Serie B
Christian Sgura

Risultato finale del match: Avellino-Venezia 1-1.

AVELLINO

Daffara 7,5 - Autore di un grande intervento su Adorante in apertura di match, miracoloso sul colpo di testa di Svoboda nel finale della prima frazione. Battuto nella ripresa dalla grande conclusione di Svoboda, ma ancora strepitoso su Busio e Haps. Migliore in campo.

Missori 7 - Gioca 90 minuti di sofferenza con il Venezia in pressione continua, ma quando ha l'occasione la sfrutta al meglio: inserimento alle spalle di Bjarkason e gol dell'1-0 che apre le marcature.

Enrici 6 - Qualche tentennamento in più del centrale al suo fianco, ma tutto sommato regge l'urto fino alla fine.

Simic 6,5 - Nel primo tempo è provvidenziale in almeno due occasioni e nel duello al centro dell'area di rigore con Adorante prima e Fila poi, ne esce pienamente vincitore.

Fontanarosa 5,5 - Patisce particolarmente la velocità di Yeboah e le avanzate offensive degli ospiti, mai propositivo in avanti.

Kumi 5 - Sovrastato nei duelli a centrocampo, prova a farsi vedere con una progressione verso l'area avversaria nel primo tempo, ma senza incidere. (Dal 90' Gyabuaa S.V.)

Palmiero 5 - Anche lui gioca una partita non sufficiente, l'Avellino non crea mai trame di gioco rilevanti e mantiene poco il possesso del pallone. (Dal 59' Cancellotti 6 - Entra per garantire più copertura nella mezz'ora finale di assedio del Venezia).

Sounas 6,5 - Per il centrocampista greco non ci sono sconti, è una partita difficile contro un avversario dominante. A fine primo tempo decide però di lasciare il segno con un cross con i giri giusti per l'inserimento di Missori. (Dal 73' Besaggio S.V.)

Palumbo 5 - Si vede poco durante la permanenza in campo, non riesce a dare il suo contributo tra le linee e crea poco. Biancolino con l'uscita di Palmiero lo abbassa in mediana, ma anche lì non convince.

Biasci 5 - Nelle poche azioni dell'Avellino nella prima frazione prova timidamente a creare problemi alla difesa dei Lagunari, ma senza successo. Non il suo miglior match in stagione. (Dal 46' Russo 6 - Dà qualcosa in più di Biasci e va anche vicino al gol nel finale).

Tutino 5 - Partita anonima del numero 7, ben arginato da parte della difesa avversaria. (Dal 73' Patierno S.V.)

Raffaele Biancolino 6 - Un primo tempo terminato nel modo più inaspettato possibile, in vantaggio dopo il dominio avversario. Nella ripresa sceglie la prudenza e porta a casa un punto prezioso, contro un avversario dal grande valore.

VENEZIA

Stankovic 6 - Mai impegnato fino al minuto 42, in cui può far poco sull'inserimento sul secondo palo di Missori. Nella ripresa risponde bene all'unico tiro di Russo arrivato verso la sua porta.

Schingtienne 6,5 - Gioca un match attento, fisicamente è straripante e prova quando può ad accompagnare la costruzione della manovra offensiva.

Svoboda 7 - Perfetto difensivamente e decisivo anche in avanti, prima Daffara gli dice di no con un intervento provvidenziale e poi pareggia i conti con un grandissimo gol da fuori area.

Sidibe 6,5 - Scelto lui al posto di Sverko, gioca una partita attenta e puntuale, senza concedere davvero nulla. (Dal 73' Haps 6,5 - Un gol sfiorato, un gol annullato in poco meno di 20 minuti in campo).

Hainaut 6 - Tanti cross in mezzo a servizio dei compagni, ma non sempre precisi. Nel secondo tempo viene spostato a sinistra e si vede leggermente meno.

Busio 6,5 - Il migliore dei suoi nel primo tempo, ottimo in entrambe le fasi e sulle traverse colpite dai compagni c'è il suo zampino con inviti precisi. Il cervello del centrocampo di Stroppa.

Doumbia 6,5 - Si distingue in entrambe le fasi, senza mai perdere la concentrazione. (Dall' 86' Sagrado S.V.)

Kike Perez 6 - Insieme a Busio è tra i più intraprendenti nella formazione ospite. Poco preciso negli ultimi metri, ma centrocampista dalle qualità incontestabili.

Bjarkason 5,5 - Colpisce la traversa in apertura, poi macchia la sua prestazione perdendo in marcatura Missori, in occasione della rete dell'1-0 dell'Avellino. Stroppa decide di sostituirlo all'intervallo. (Dal 46' Compagnon 6,5 - Ingresso pimpante del classe 2001, spesso al cross per i suoi compagni in area).

Yeboah 6,5 - Crea tanti problemi alla difesa dell'Avellino, sfiora il gol, salvato da Simic, colpisce una traversa e i suoi dribbling fanno girare la testa a più di un avversario. (Dal 92' Casas S.V.)

Adorante 5,5 - Prestazione deludente dell'attaccante del Venezia che ci prova in ogni modo nel primo tempo, ma Simic lo argina in modo eccellente. (Dal 73' Fila S.V.)

Giovanni Stroppa 6 - Si ritrova in svantaggio dopo un primo tempo dominato, i suoi rispondono aprendo la ripresa con il gol del pareggio e continuano a controllare in lungo e in largo la partita. Un gol annullato, tante occasioni e Daffara in stato di grazia. Pomeriggio sfortunato per i Lagunari.

