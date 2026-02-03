Chi è Hiljemark, il tecnico scoperto per caso dal Pisa che allenerà 4 giocatori più vecchi di lui

Cinquantacinque presenze con 4 gol e 5 assist con il Palermo, quarantasette gettoni con 3 gol e 5 assist al Genoa: Oscar Hiljemark e la Serie A condividono un passato solido e tutt’altro che marginale. L’ex centrocampista svedese, classe 1992, ha superato quota cento presenze con squadre del massimo campionato italiano. Quello stesso campionato che, adesso, spera di mantenere alla guida del Pisa. Ritiratosi a soli 28 anni a causa di un grave infortunio nella stagione 2020-21, Hiljemark ha intrapreso immediatamente la carriera da allenatore: prima vice all’Aalborg nel 2021, poi capo allenatore dal 2023, con 43 partite all’attivo, 22 vittorie, 12 pareggi e 9 sconfitte.

Numeri che gli valgono il ritorno all’Elfsborg, il club che lo aveva lanciato da calciatore. Dal luglio 2024 colleziona 69 panchine, con 34 successi, 12 pareggi e 23 ko, 115 gol segnati e 98 subiti. Il suo nome entra nei radar del Pisa quasi per caso: gli scout nerazzurri stavano infatti seguendo Malthe Hojholt dell’Aalborg, rimanendo colpiti dal gioco intenso della squadra allenata proprio da Hiljemark.

Dal punto di vista tattico predilige la difesa a tre, spesso declinata in un 3-4-3 offensivo. Nonostante la giovane età, ha già totalizzato 112 panchine, di cui sedici in Europa. Nella scorsa stagione ha portato l’Elfsborg fino al girone unico di Europa League, battendo peraltro anche la Roma di Juric. Oggi Hiljemark ha appena 33 anni e al Pisa troverà quattro giocatori più "grandi" di lui: Nicolas, Caracciolo, Cuadrado e Albiol. Un dettaglio che racconta bene la particolarità - e il coraggio - di questa sfida.