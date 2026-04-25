Parma, Delprato: "Con il tempo migliorati in qualità. Rinnovo? Qui mi trovo benissimo"

Enrico Delprato, difensore del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo il match vinto per 1-0 contro il Pisa che ha sancito la matematica salvezza dei ducali. Un obiettivo non scontato, viste le partenze eccellenti dell'estate: "Abbiamo perso tanti elementi forti e di qualità, non è un caso che questi giocatori sono andati a migliorare, in squadre importanti come Liverpool, Fiorentina, Inter e PSV, squadre abituate a fare campionati di grande livello, la qualità di questi ragazzi non si discute. Nella prima parte del campionato non abbiamo espresso chissà quale calcio, è vero, ma credo che siamo migliorati qualitativamente nella seconda parte dell’anno. Il fatto che siamo riusciti a portare a casa dei risultati è stato importante”.

Grande impatto di Elphege, autore del gol partita: "Sapevamo, fin da quando è arrivato, che nonostante avesse forza fisica e struttura, aveva anche abilità con la palla. Sapevamo ci poteva dare una grossa mano. Pellegrino stava giocando tanto, ogni tanto c'è bisogno di rifiatare, perché ha sempre fatto tanto lavoro difensivo. Non ti nascondo però che due gol e un assist in tre gare sono numeri che non ci si poteva aspettare. Però sapevamo che è un ragazzo sveglio, che si impegna, quando gli parli capisce, ci ha dato una grossa mano. Ha contribuito con il gol a Udine, ma ci tengo a rimarcare che è stato tutto il collettivo che lo ha aiutato ad integrarsi per permettergli di segnare e fare queste prestazioni".

Chiusura sulla situazione legata al rinnovo del suo contratto, che tiene con il fiato sospeso i tifosi vista la sua importanza all'interno della squadra. Delprato, dal canto suo, risponde con chiarezza: "Sono il capitano, mi trovo benissimo e parleremo con la società".