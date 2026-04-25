Genoa-Como, i 23 convocati di Fabregas: out Sergi Roberto e Vojvoda, c'è Lahdo

E' un Como voglioso di riscatto quello che va a fare visita al Genoa, per il match valido per la 34^ giornata di Serie A. I lariani sono reduci dal ko contro il Sassuolo in campionato e dall'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Inter, quindi puntano a tornare alla vittoria per tenere acceso il sogno Champions. Doppia assenza per Fabregas, con Sergio Roberto e Vojvoda out per infortunio. Tra i centrocampisti rientra invece Lahdo, classe 2007 in cerca dell'esordio in A e di ritorno dopo gli acciacchi fisici post-nazionale. Di seguito la lista completa dei convocati:

Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina.

Difensori: Kempf, Valle, Goldaniga, Ramon, Moreno, Smolcic, Diego Carlos, Van der Brempt.

Centrocampisti: Caqueret, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha.

Attaccanti: Morata, Douvikas, Rodriguez, Kuhn, Diao.