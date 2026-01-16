Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Si alza il sipario sulla 21ª giornata di Serie C: oggi Vis Pesaro-Arezzo e Cavese-Team Altamura

Si alza il sipario sulla 21ª giornata di Serie C: oggi Vis Pesaro-Arezzo e Cavese-Team AltamuraTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Claudia Marrone
Oggi alle 08:49Serie C
Claudia Marrone

Con la serata odierna, e con il calciomercato più nel vivo che mai, torna nuovamente in campo la Serie C, con la 22ª giornata che prenderà il via appunto questa sera per poi concludersi lunedì, con il sentito scontro tra Cosenza e Crotone. Ad aprire le danze, Vis Pesaro-Arezzo per il Girone B, ma anche lo scontro salvezza tra Team Altamura e Cavese valevole per il Girone C.
Di seguito, il programma completo dei tre gironi:

22ª GIORNATA – 16-17-18-19 GENNAIO 2026
GIRONE A
Sabato 17 gennaio
Ore 14.30 - Cittadella-Pergolettese
Ore 14.30 - Dolomiti Bellunesi – Lecco
Ore 14.30 - Trento – Novara
Ore 17.30 - Lumezzane – Alcione Milano
Ore 17.30 - Ospitaletto Franciacorta – Triestina
Ore 17.30 - Pro Patria – Giana Erminio
Domenica 18 gennaio
Ore 14.30 - Arzignano Valchiampo – L.R. Vicenza
Ore 14.30 - Pro Vercelli – Union Brescia
Ore 17.30 - Inter U23 – Virtus Verona
Ore 17.30 - Renate – Albinoleffe

Classifica: Vicenza 53, Union Brescia 42, Lecco 41, Cittadella 35, Alcione Milano 33, Inter U23 31, Renate 31, Trento 30, Arzignano Valchiampo 27, Pro Vercelli 27, Giana Erminio 26, Lumezzane 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 24, Ospitaletto 23, Novara 23, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Venerdì 16 gennaio
Ore 20.30 - Vis Pesaro – Arezzo
Sabato 17 gennaio
Ore 14.30 - Juventus Next Gen – Ascoli
Ore 14.30 - Pianese – Torres
Ore 17.30 - Campobasso – Carpi
Ore 17.30 - Guidonia Montecelio – Livorno
Domenica 18 gennaio
Ore 12.30 - Forlì – Sambenedettese
Ore 14.30 - Perugia – Gubbio
Ore 17.30 - Bra – Ravenna
Ore 17.30 - Pontedera – Pineto
Riposa: Ternana

Classifica: Arezzo 46, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 32, Guidonia Montecelio 28, Carpi 27, Vis Pesaro 27*, Campobasso 27, Juventus Next Gen 27, Pianese 27, Ternana 26, Forlì 25, Gubbio 20*, Sambenedettese 20, Perugia 19, Livorno 19, Bra 17, Torres 15, Pontedera 14

* una gara in meno
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Venerdì 16 gennaio
Ore 20.30 - Cavese – Team Altamura
Sabato 17 gennaio
Ore 14.30 - Benevento – Casarano
Domenica 18 gennaio
Ore 12.30 - Atalanta U23 – Salernitana
Ore 14.30 - Potenza – Casertana
Ore 14.30 - Siracusa – Audace Cerignola
Ore 14.30 - Trapani – Sorrento
Ore 17.30 - Picerno – Latina
Ore 20.30 - Foggia – Giugliano
Ore 20.30 - Monopoli – Catania
Lunedì 19 gennaio
Ore 20.30 - Cosenza – Crotone (Diretta Rai Sport)

Classifica - Catania 45, Benevento 45, Salernitana 39, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 33, Casarano 28, Crotone 28, Audace Cerignola 28, Potenza 26, Atalanta U23 25, Sorrento 24, Team Altamura 23, Latina 22, Siracusa 21, Cavese 21, Trapani 19, Foggia 19, Picerno 18, Giugliano 16

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Il Verona rischia di essere già all'ultima spiaggia. E senza plusvalenze a gennaio... Il Verona rischia di essere già all'ultima spiaggia. E senza plusvalenze a gennaio (per ora)
Juventus, si continua a trattare per Mateta: ma c'è il no allo scambio con David Juventus, si continua a trattare per Mateta: ma c'è il no allo scambio con David
Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma... Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma della 10ª
Altre notizie Serie C
Fischnaller sceglie il Ravenna? Sì. Ma il club giallorosso attende di capire il futuro... Fischnaller sceglie il Ravenna? Sì. Ma il club giallorosso attende di capire il futuro del Trapani
Si alza il sipario sulla 21ª giornata di Serie C: oggi Vis Pesaro-Arezzo e Cavese-Team... Si alza il sipario sulla 21ª giornata di Serie C: oggi Vis Pesaro-Arezzo e Cavese-Team Altamura
Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Focus TMWSerie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Coppa Italia Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 4 squalificati per il ritorno... Coppa Italia Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 4 squalificati per il ritorno
Foggia, è iniziata l'era Casillo-De Vitto: "Amiamo questo territorio, sarà una sfida... Foggia, è iniziata l'era Casillo-De Vitto: "Amiamo questo territorio, sarà una sfida difficile"
Livorno, volto nuovo in difesa: preso l'ex Rimini Nicola Falasco UfficialeLivorno, volto nuovo in difesa: preso l'ex Rimini Nicola Falasco
Ascoli, Tomei: "La Juventus NG ha tanto talento ed è una squadra in salute" Ascoli, Tomei: "La Juventus NG ha tanto talento ed è una squadra in salute"
Arezzo, Bucchi: "Nessuna fuga, per me siamo tutti alla pari: noi, Ravenna e Ascoli"... Arezzo, Bucchi: "Nessuna fuga, per me siamo tutti alla pari: noi, Ravenna e Ascoli"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
1 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
2 Samuel Mbangula, la paura di fallire alla Juventus. Ora in panchina al Werder Brema
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 gennaio
4 Graziani: "La Roma per ora ha fatto un miracolo. Raspadori serviva a Gasp"
5 Il mercato della Juventus si muove: con Chiesa bloccato, si scaldano Mingueza e En-Nesyri
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Dopo Garrincha e Maicon, un altro top brasiliano sceglie la nostra Serie D. Ma non per svernare
Immagine top news n.1 E ora vien da chiedersi: il Milan deve guardare davanti o dietro?
Immagine top news n.2 Como, Fabregas insiste: la coperta è corta. Il mercato può aiutare, ma Kempf cosa fa?
Immagine top news n.3 Serie A, classifica aggiornata: il Milan non molla l'Inter e tiene viva la corsa Scudetto
Immagine top news n.4 Il Como gioca, il Milan allegriano vince. E Fabregas non se lo spiega
Immagine top news n.5 Il mercato della Juventus si muove: con Chiesa bloccato, si scaldano Mingueza e En-Nesyri
Immagine top news n.6 Rabiot sfonda il fortino del Como: 3-1 del Milan al Sinigaglia, la corsa Scudetto resta viva
Immagine top news n.7 La Juventus è su En-Nesyri del Fenerbahce per l'attacco: obiettivo per gennaio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.2 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.3 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Marocchino: "Napoli, pensa una partita alla volta. E sulla Juve dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Enzo Bucchioni: "Ecco la differenza tra Inter e Napoli. Juve, con questo Miretti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, si continua a trattare per Mateta: ma c'è il no allo scambio con David
Immagine news Serie A n.2 Albertini vota McTominay: "E' tra i migliori d'Europa". E sui giovani: "Serve coraggio"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, quanti punti persi con le piccole. E ora c'è il Sassuolo: Conte rilancia Neres?
Immagine news Serie A n.4 Altobelli: "Inter, quest'anno lo scudetto sarebbe importante ma non dimenticare l'Europa"
Immagine news Serie A n.5 Genoa, Onana tornato dalla Coppa d'Africa: Cornet in gruppo, a disposizione per Parma
Immagine news Serie A n.6 Allegri: "Rabiot tra i migliori centrocampisti europei. Classifica? Guardo sempre chi c'è dietro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 L'Avellino tenta il colpo in prospettiva. Trattativa con il Perugia per il figlio d'arte Vinti
Immagine news Serie B n.2 Al via il girone di ritorno del campionato di B. La 20ª giornata parte con Sampdoria-Entella
Immagine news Serie B n.3 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sampdoria-Virtus Entella: in palio tre punti pesanti nel derby del "Ferraris"
Immagine news Serie B n.5 Wouters promuove il nuovo capo scouting della Sampdoria: "Sa trovare talenti sottovalutati"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Sala si presenta: "Squadra forte, possiamo toglierci tante soddisfazioni"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Fischnaller sceglie il Ravenna? Sì. Ma il club giallorosso attende di capire il futuro del Trapani
Immagine news Serie C n.2 Si alza il sipario sulla 21ª giornata di Serie C: oggi Vis Pesaro-Arezzo e Cavese-Team Altamura
Immagine news Serie C n.3 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 4 squalificati per il ritorno
Immagine news Serie C n.5 Foggia, è iniziata l'era Casillo-De Vitto: "Amiamo questo territorio, sarà una sfida difficile"
Immagine news Serie C n.6 Livorno, volto nuovo in difesa: preso l'ex Rimini Nicola Falasco
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma della 10ª
Immagine news Calcio femminile n.2 Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
Immagine news Calcio femminile n.5 La Women's Champions Cup sarà visibile su DAZN. Anche in modalità gratuita
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, ecco la sostituta di Van Diemen in difesa: è la canadese Antoine
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)