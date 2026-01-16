Si alza il sipario sulla 21ª giornata di Serie C: oggi Vis Pesaro-Arezzo e Cavese-Team Altamura
Con la serata odierna, e con il calciomercato più nel vivo che mai, torna nuovamente in campo la Serie C, con la 22ª giornata che prenderà il via appunto questa sera per poi concludersi lunedì, con il sentito scontro tra Cosenza e Crotone. Ad aprire le danze, Vis Pesaro-Arezzo per il Girone B, ma anche lo scontro salvezza tra Team Altamura e Cavese valevole per il Girone C.
Di seguito, il programma completo dei tre gironi:
22ª GIORNATA – 16-17-18-19 GENNAIO 2026
GIRONE A
Sabato 17 gennaio
Ore 14.30 - Cittadella-Pergolettese
Ore 14.30 - Dolomiti Bellunesi – Lecco
Ore 14.30 - Trento – Novara
Ore 17.30 - Lumezzane – Alcione Milano
Ore 17.30 - Ospitaletto Franciacorta – Triestina
Ore 17.30 - Pro Patria – Giana Erminio
Domenica 18 gennaio
Ore 14.30 - Arzignano Valchiampo – L.R. Vicenza
Ore 14.30 - Pro Vercelli – Union Brescia
Ore 17.30 - Inter U23 – Virtus Verona
Ore 17.30 - Renate – Albinoleffe
Classifica: Vicenza 53, Union Brescia 42, Lecco 41, Cittadella 35, Alcione Milano 33, Inter U23 31, Renate 31, Trento 30, Arzignano Valchiampo 27, Pro Vercelli 27, Giana Erminio 26, Lumezzane 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 24, Ospitaletto 23, Novara 23, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Venerdì 16 gennaio
Ore 20.30 - Vis Pesaro – Arezzo
Sabato 17 gennaio
Ore 14.30 - Juventus Next Gen – Ascoli
Ore 14.30 - Pianese – Torres
Ore 17.30 - Campobasso – Carpi
Ore 17.30 - Guidonia Montecelio – Livorno
Domenica 18 gennaio
Ore 12.30 - Forlì – Sambenedettese
Ore 14.30 - Perugia – Gubbio
Ore 17.30 - Bra – Ravenna
Ore 17.30 - Pontedera – Pineto
Riposa: Ternana
Classifica: Arezzo 46, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 32, Guidonia Montecelio 28, Carpi 27, Vis Pesaro 27*, Campobasso 27, Juventus Next Gen 27, Pianese 27, Ternana 26, Forlì 25, Gubbio 20*, Sambenedettese 20, Perugia 19, Livorno 19, Bra 17, Torres 15, Pontedera 14
* una gara in meno
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Venerdì 16 gennaio
Ore 20.30 - Cavese – Team Altamura
Sabato 17 gennaio
Ore 14.30 - Benevento – Casarano
Domenica 18 gennaio
Ore 12.30 - Atalanta U23 – Salernitana
Ore 14.30 - Potenza – Casertana
Ore 14.30 - Siracusa – Audace Cerignola
Ore 14.30 - Trapani – Sorrento
Ore 17.30 - Picerno – Latina
Ore 20.30 - Foggia – Giugliano
Ore 20.30 - Monopoli – Catania
Lunedì 19 gennaio
Ore 20.30 - Cosenza – Crotone (Diretta Rai Sport)
Classifica - Catania 45, Benevento 45, Salernitana 39, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 33, Casarano 28, Crotone 28, Audace Cerignola 28, Potenza 26, Atalanta U23 25, Sorrento 24, Team Altamura 23, Latina 22, Siracusa 21, Cavese 21, Trapani 19, Foggia 19, Picerno 18, Giugliano 16
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.